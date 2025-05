HØR DIREKTE: Audiocast fra kvartalspresentasjonen kl. 14.00

DOF Group hadde driftsinntekter på 428 millioner dollar i årets første kvartal, og en ebitda på 158 millioner dollar. I samme periode i fjor var inntektene på 330 millioner dollar og ebitda på 114 millioner dollar.

Selskapets egen konsensus lå på 417 millioner i inntekter og en ebitda på 151 millioner dollar.

Resultat etter skatt endte på 75 millioner dollar, mot 6 millioner dollar i første kvartal i fjor.

DOF GROUP (Mill. USD) 1. kv./25 1. kv./25 Driftsinntekter 428 330 EBITDA 158 114 Resultat før skatt 107 18 Resultat etter skatt 75 6



Utbytte

Konsernet skal utbetale 0,3 dollar pr. aksje i juni som utbytte.

– Refinansieringsprosessen ble avsluttet i mars som planlagt, og vi ser frem til vår første kvartalsvise utbytteutbetaling i juni, sier konsernsjef Mons Aase.

– Når den økte visibiliteten materialiserer seg, vil vi sikte mot den øvre delen av det kommuniserte belåningsintervallet på 1.5–2.0x NIBD / LTM EBITDA, og ser dermed potensial for å øke de kvartalsvise utbyttene fremover ved å tilbakeføre overskuddslikviditet til våre aksjonærer, sier Aase.

Sneverer inn guidingen

Ebitda-guidingen for inneværende år snevres inn fra 720–800 til 730–790 millioner dollar.

Ved utgangen av mars hadde selskapet en ordrereserve på 3.100 millioner dollar, mot 1.940 millioner dollar samme tid i fjor. Utnyttelsesgraden var 83 prosent, ned fra 87 prosent. Ebitda-bidraget fra DOF Denmark-flåten var 27 millioner dollar, med en utnyttelsesgrad på 68 prosent.

«Vi forventer små positive justeringer i konsensusforventningene til ebitda for 2025–2026. Alt i alt mener vi at førstekvartalsrapporten bør være svakt positiv for aksjen, da estimatene har beveget seg mot nedre del av det guidede intervallet,» skriver ABG-analytiker Njål Kleiven.