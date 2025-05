Anbefaler syv aksjer

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 3,4 prosent, og hadde dermed en helt lik utvikling som hovedindeksen på Oslo Børs.

Protector Forsikring, Yara og Storebrand var aksjene i porteføljen som gjorde det best, med en kursoppgang på henholdsvis 5,8 prosent, 4,3 prosent og 4,0 prosent. Verst gikk det med Veidekke som var uforandret.

Dumper Aker BP

Denne uken vraker DNB Carnegie Aker BP fra porteføljen.

– Analytikerne har nedgradert aksjen til hold, og vi følger den anbefalingen. Aksjen har vært sterk relativt til oljeprisen i år, og vi velger nå å låse inn gevinsten. I dag har vi også kuttet oljeprisanslaget , sier Paul Harper, strateg i DNB Carnegie, til Finansavisen.

– Veddemålet på å være undervekt energi er allerede relativt stort i porteføljen. Det er ikke mange aksjer som ser veldig fristende ut akkurat nå, og vi sliter med å finne gode case. Samtidig er vi fornøyd med de aksjene vi har i porteføljen, sier Harper.

Mandag får Aker BP skikkelig juling på Oslo Børs. Etter en times handel har aksjen falt 2,7 prosent til 236,30 kroner.

– Er det dere som bidrar til å senke aksjen i dag?

– Ja, jeg regner med det, sier strategen.

Kvartalstall

For litt under to uker siden presenterte Aker BP sine kvartalstall. Oljeselskapet kunne da vise til inntekter på 3,2 milliarder dollar i årets første kvartal, mens driftsresultatet endte på 1,9 milliarder dollar. Inntektene var litt over, mens resultatet var under analytikernes forventning på 2,2 milliarder dollar, ifølge beregninger innhentet av selskapet selv.

«Aker BP leverte sterk drift i kvartalet», uttalte konsernsjef Karl Johnny Hersvik da tallene ble lagt frem.

For en uke siden gikk aksjen ex. utbytte på nesten 6,2 kroner pr. aksje.

Den anbefalte porteføljen til DNB Carnegie består nå av følgende aksjer: Hafnia, Mowi, Protector Forsikring, Storebrand, Subsea7, Veidekke og Yara.