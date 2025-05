Oljeselskapene kutter: – Ved et vippepunkt

Til tross for politiske løfter om å styrke oljesektoren varlser nå flere store amerikanske oljeselskapene at veksten i skiferoljeproduksjon har nådd toppen, og at lavere oljepriser nå tvinger frem kraftige kutt i investeringer, melder Wall Street Journal.

Boreselskapene sier at de nå bremser aktiviteten for å håndtere en periode med lave råoljepriser – og at produksjonstoppen trolig er nådd.

– Ved et vippepunkt

Diamondback Energy, en ledende aktør i Permian-bassenget, varsler nedskalering i riggaktivitet og lavere utgifter i møte med oljepriser som har falt til rundt 62 dollar fatet – justert for inflasjon er dette blant de laveste nivåene noensinne.

«Vi tror vi er ved et vippepunkt for amerikansk oljeproduksjon gitt dagens råvarepriser,» skrev Travis Stice, konsernsjef i Diamondback, i et brev til aksjonærene forrige uke.



Oljeprisen har falt til 62,49 dollar fatet – ned rundt 13 prosent siden Trumps «frigjøringsdag» i april. Justert for inflasjon tilsvarer det omtrent 45 dollar i 2015-verdi – lavere enn gjennomsnittsprisen som utløste den store nedturen i oljesektoren det året, ifølge WSJ.

Trump lovet å styrke skiferindustrien med færre reguleringer og nye rørledninger, men produksjonen var allerede på vei ned. Ifølge bransjeledere har Trumps tollpolitikk og økt OPEC-produksjon trolig fremskyndet nedgangen – særlig i Permian-bassenget, USAs største oljefelt.

Les også IEA: Elbilboom bremser oljeetterspørselen Det globale oljemarkedet preges nå av svak etterspørsel, høy produksjon og synkende priser, viser ny IEA-rapport.

Vil opp til 85 dollar

S&P Global anslår at USAs oljeproduksjon vil falle med 1 prosent neste år – den første årlige nedgangen siden pandemien i 2020. Veksten i Permian bremser, og felt som Bakken og Eagle Ford har ikke hentet seg inn etter pandemien, skriver WSJ.

Analytikere mener at uten høyere oljepriser – rundt 85 dollar fatet – vil det være vanskelig å opprettholde produksjonen.

Fordi skiferbrønner har raskt fallende produksjon, vil enhver betydelig nedgang være vanskelig å reversere – det vil i så fall kreve store investeringer fra selskapene og deres aksjonærer.