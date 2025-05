Elektrifisering er et blindspor

Elektrifisering av petroleumsvirksomheten med kraft fra land har vært et sentralt klimatiltak i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslippene fra olje- og gassproduksjon ved å erstatte gassturbiner offshore med elektrisitet fra land. Men gir dette reelle, globale utslippskutt, eller flytter vi bare problemet?

Ved økt elektrifisering av sokkelen reduseres Norges rapporterte utslipp betydelig. Problemet er at den gassen som tidligere ble brent offshore, i stedet eksporteres og brennes i Europa. Samtidig kunne den vannkraften som sendes til plattformene erstattet fossil kraftproduksjon i Europa når solen ikke skinner og vinden ikke blåser der. Netto klimaeffekt globalt er derfor liten. Regjeringen har selv innrømmet at tiltakets globale nytteverdi er usikker, og klimaforskere betegner det som lite effektivt for å kutte globale utslipp.

«Offgrid» flytende gasskraftverk med karbonfangst (CCS) kan gi stabil kraft til sokkelen, uten å belaste kraftsystemet på land

Norge har et begrenset årlig kraftoverskudd, i snitt rundt 14 TWh de siste 20 år. Elektrifisering av deler av sokkelen som krever 10 TWh i dag, kan alene kreve opp mot 20 TWh allerede i 2030 – tilsvarende 15 prosent av dagens forbruk. Kombinert med elektrifisering av industri og datasentre, risikerer vi å gå fra overskudd til kraft- og effektunderskudd allerede rundt 2030. I tørre og vindstille år kan dette gi høyere strømpriser eller rasjonering.

Store mengder kraft bundet til sokkelen betyr også redusert tilgjengelighet for husholdninger, næringsliv og ny grønn industri. Flere prosjekter er allerede satt på vent blant annet grunnet manglende nettilgang. Forsyningssikkerheten svekkes dermed i bytte mot et tiltak som i hovedsak bare forbedrer Norges klimaregnskap lokalt og på papiret.

Tiltaket krever store investeringer i kraftnett og kabler til havs. Kostnadene dekkes i hovedsak av staten ved petroleumsbeskatningen og strømkundene. Samtidig taper vi eksportinntekter: Strøm som kunne vært solgt til Europa når prisene der er høye, går til sokkelen som grunnlast. Gassen som frigjøres selges i retur, men vår beregning viser at verdien av tapt kraft når kraftprisene i Europa er høye, kan overstige inntektene fra den økte gasseksporten. Totalt fremstår tiltaket som samfunnsøkonomisk lite lønnsomt.

Elektrifisering innebærer økt press på vannmagasinene, som må dekke døgnkontinuerlig forbruk offshore. Dette gir mindre fleksibilitet til å takle svingninger og kan gi større behov for import i tørre år, samt legger beslag på kapasitet i nettet.

For å kompensere, planlegger regjeringen storskala utbygging av vindkraft. På land vil dette kreve store arealer, skape naturinngrep og utløse stor lokal motstand, som for eksempel på Melkøya. I Sør-Norge vil vindkraft til havs kreve enorme statlige subsidier, 58 milliarder kroner bare for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, samt kreve enda mer nettutbygging. Kraft fra land ender dermed opp med å belaste natur og lokalsamfunn, samt grave dypt i statskassen.