Morgan Stanley kutter bredt i europeiske E&P-sektoren mandag kveld, rett er at DNB Carnegie gjorde det samme.

Meglerhuset skriver at investorinteressen for oljeprodusenter forblir lav, men at gassrelaterte selskaper kan få et løft.

Det er ventet at Brent-oljen vil falle til midt-høye 50-tallet i første halvår 2026, som følge av svekket etterspørsel knyttet til toll og kraftig tilbudsvekst fra både Opec- og ikke-Opec-land.

Det europeiske gassmarkedet omtales derimot som relativt sterkt.

«Vi anslår at Europa må importere 45 prosent mer LNG år-over-år i løpet av sommeren. Vi venter at europeiske gasspriser vil stige til rundt 13 dollar pr. mmbtu i løpet av sommeren, da konkurransen om LNG driver prisene opp,» skriver meglerhuset.

Vår Energi = top pick

Kursmålet er kuttet fra 41 til 35,30 kroner, mens både kjøpsanbefaling og top pick-status blir gjentatt.

Analytikerne viser til tre hovedgrunner for anbefalingen: en robust utbytteprofil som er bærekraftig selv ved oljepriser på 55 dollar fatet, oppstarten av Balder X-feltet innen utgangen av annet kvartal 2025, og selskapets gunstige eksponering mot høye gasspriser.