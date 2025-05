– Equinor har utviklet seg rundt 6 prosent svakere enn andre oljeaksjer siden nyheten om stoppordren. Jeg tipper den ikke skal opp så mye, men 2-3 prosent. Grunnen er at dette tross alt er et prosjekt med lav lønnsomhet og høy risiko, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier og fortsetter:

– Equinor har også tatt endelig investeringsbeslutning på 7 milliarder dollar om vindprosjekter i Polen. I tillegg ble Utsira Nord utlyst der Equinor trolig blir blant vinnerne. Derfor skal ikke aksjen så mye opp. Empire Wind er en påminner om risikoen i slike prosjekter.

Stoppordren ble utstedt 16. april.

I en kundenotat skriver analytikeren at markedet frykter at en stor del av Equinors kontantstrøm skal gå til slike prosjekter, en bekymring som meglerhuset deler.

«Equinor-aksjen har blitt hamret ned og etter vårt syn ser den veldig attraktiv ut nå med rundt 7 prosent utbytteavkastning som bør være bærekraftig i mer enn 10 år så fremt oljeprisen holder seg over 55 dollar fatet. P/E er rundt 9».

BULL: John Olaisen er bull på Equinor-aksjen, men ikke like bull på havvindprosjekter i seg selv. FOTO: Iván Kverme

Takker Trump

Ifølge konsernsjef Opedal har støtten fra president Donald Trump, guvernør Kathy Hochul, New Yorks ordfører Eric Adams, sentrale kongressrepresentanter og fagforeninger vært avgjørende for at prosjektet kan fortsette.

– Jeg vil takke president Trump for å finne en løsning som redder tusenvis av jobber og legger grunnlaget for videre investeringer i industriprosjekter i USA, sier Opedal.

Opedal retter også takk til statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg for deres bistand i prosessen.

– Jeg ønsker også å takke statsminister Støre og finansminister Stoltenberg for deres hjelp og støtte gjennom de siste ukene, og for at finansministeren tok opp denne saken med den amerikanske administrasjonen, sier Opedal.

Empire Wind 1, som ventes å være ferdig i 2027, vil ha en kapasitet på 810 MW. Havvindparken skal ligge rundt 25 til 50 kilometer sørøst for Long Island.

Prosjektet skal forsyne 500.000 hjem med strøm i New York.