Russlands oljeeksport er i ferd med å bli langt vanskeligere å spore, etter hvert som tankskip forsvinner fra de digitale systemene som brukes til å overvåke skipsfarten. Ifølge Bloomberg bruker stadig flere skip manipulerte eller manglende posisjonsdata for å skjule last, rute og destinasjon.

I fireukersperioden frem til 18. mai ble det eksportert rundt 3,4 millioner fat russisk råolje per dag – en svak nedgang fra tidligere uker. Men til tross for noe lavere volum, blir det stadig vanskeligere å få et nøyaktig bilde av de faktiske strømningene.

Kjørte på land...

Blant annet sendte 16 av 20 tankskip som lastet ved Primorsk-havnen i Østersjøen, posisjonssignaler som viste at de befant seg midt på en øde øy i nærheten – et mønster som virker for koordinert til å være tilfeldig. Mens i Øst-Russland har flere skip som driver med overføring av råolje fra skip til skip sluttet å sende posisjonssignaler i flere dager, skriver Bloomberg.

Skipene bruker ulike metoder for å skjule aktivitetene, blant annet ved å slå av sporingssystemene (AIS) eller oppgi falske posisjoner.

Manipuleringen skjer parallelt med at mange skip nå opererer under sanksjoner. Tidligere har blant annet India uttalt at de vil unngå last som transporteres på en måte som kan tyde på sanksjonsomgåelse, men det er usikkert i hvilken grad dette praktiseres.

Til tross for skjulte metoder, er det fortsatt mulig å få et godt overblikk over total eksport ved hjelp av satellittbilder, skipsrapporter og lengre tidsperioder med AIS-data, ifølge Bloomberg.

Dataen viser at det var totalt 32 tankskip som fraktet 23,79 millioner fat russisk råolje i forrige uke – en nedgang fra 24,39 millioner fat uken før.

Selv om mottakerne av den russiske oljen ofte er ukjente, går rundt 3,12 millioner av 3,4 millioner fat per dag til Asia, mens rundt 290.000 fat går til Tyrkia.