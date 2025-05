Rykter løfter oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er onsdag morgen opp 1,59 prosent til 66,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,72 prosent på 63,10 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,23 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Årsaken til oppgangen er rykter fra Midtøsten. Ifølge CNN skal nemlig etterretningsopplysninger USA har fått tilgang på antyder at Israel forbereder angrep mot iranske atomanlegg.

Imidlertid er det ikke klart om israelske ledere har fattet noen endelig beslutning.

Usikkerhet

Skulle et slikt angrep bli gjennomført, vil det medføre brudd med president Donald Trumps linje etter at Washington har innledet forhandlinger med Iran om landets atomprogram.

Tjenestemennene sier til CNN at det er dyp uenighet innad i Trump-administrasjonen om sannsynligheten for at Israel til slutt kan komme til å gjennomføre noe angrep. Til slutt vil det hele avhenge av hvordan Israel mener forhandlingene med USA går, forteller kildene.

Ifølge senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote steg den amerikanske råoljen (WTI) i en kort periode i morges over 50-dagers glidende gjennomsnitt.

«Men WTI-prisen falt tilbake, ettersom optimistene ikke klarte å holde linjen. De mellomlange utsiktene for olje er fortsatt bearish, tynget av usikker global etterspørsel og rikelig tilbud», skriver hun i sin morgenrapport.

Volatilt

Oljeprisen har siden forrige uke vært volatil på grunn av blandede signaler rundt atomforhandlingene mellom Iran og USA.

Det kan ifølge Bloomberg News bane vei for at flere fat kommer tilbake til markedet, som forventes å være overforsynt senere i år. Et eventuelt angrep fra Israel ville hindret enhver fremgang i disse forhandlingene.

– Dette er det tydeligste tegnet på hvor mye som står på spill i atomforhandlingene mellom USA og Iran, og hvor langt Israel kan være villige til å gå hvis Iran insisterer på å opprettholde sin atomkapasitet, sier Robert Rennie i Westpac Banking Corp.

– Det vil forbli en risikopremie for råoljen så lenge de nåværende samtalene ikke ser ut til å føre noen vei, påpeker han.