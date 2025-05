Subsea 7 er tildelt en ny subsea-kontrakt i Vest-Afrika til en verdi av mellom 50 og 150 millioner dollar, fremgår det av en melding fra den Oslo Børs-noterte undervannsentreprenøren.

Det tilsvarer mellom 500 millioner og 1,52 milliarder kroner.

Kontrakten går ut på at Subsea 7 skal sørge for transport og installasjon av fleksible rør, navlestrengskabler og tilknyttede undervannskomponenter for et flytende produksjons- og lagringsfartøy (FPSO) samt forberedende arbeider for et kommende boreprogram.

– Vårt nære og smidige samarbeid med våre kunder lar oss gjøre det mulig med kostnadseffektive og pålitelige offshoreløsninger for deres behov. Vi er glade for å kunne støtte denne kunden i gjennomføringen av et så strategisk viktig prosjekt i Vest-Afrika, sier Jerome Perrin, konserndirektør for Afrika, Midtøsten og Tyrkia i Subsea 7.

Offshoreaktivitetene ventes å starte opp i 2026. Prosjektledelse og ingeniørarbeider starter umiddelbart fra Subsea 7s kontorer i engelske Sutton og franske Suresnes.

Flere milliarder i sikte

Tidligere i mai meldte Subsea 7 om en «super-major» kontrakt med brasilianske Petrobras, verdt mer enn 1,25 milliarder dollar.

Etter å ha seiret i et anbud skal Subsea 7 levere og installere 112 kilometer med stigerør og rørsystemer til Búzios 11-feltet i Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil. Oppdraget involverer også ingeniørarbeider, anskaffelser, produksjon og testing før oppstart.

Mandag meldte undervannsentreprenøren om en kontrakt med ConocoPhillips Skandinavia for en ingeniør- og designstudie for et utviklingsprosjekt på norsk sokkel. Går utviklingsprosjektet til en endelig investeringsbeslutning, kan Subsea få en ny kontrakt for subseastrukturer, navlestrengskabler, stigerør og rørledninger til en verdi av mellom 300 og 500 millioner dollar.

Subsea 7-aksjen er opp 14 prosent den seneste måneden – men ned rundt 8 prosent så langt i 2025.