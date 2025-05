Finansgigant: Derfor flommer Opec markedet

Det uavhengige makrofirmaet TS Lombard har forsøkt å svare på hvorfor Opec+ øker oljeproduksjonen til tross for resesjonsfrykt og det nye tollregimet fra USA.

«Den beste forklaringen» er president Trumps nylige besøk til Midtøsten og Gulf-landene, kalt GCC (Gulf Cooperation Council), mener makrofirmaet.

Da Opec kunngjorde sin strategi i desember, var narrativet at USA var på vei mot en «myk landing», og at Kina var i gang med seriøse stimulanser. Etter «Liberation Day» var imidlertid historien endret, og TS Lombard viser til et de facto handelsforbud mellom USA og Kina.

Oljeprisene er om lag 25 prosent lavere enn gjennomsnittsprisen i fjor.

Forsvarer ikke gulvet lenger

Siden 2014–2015, med unntak av starten på pandemien, har Opec og Saudi-Arabia grepet inn og forsvart oljeprisen for å sikre økonomisk omstilling i landet. Men nå har oljekartellet altså latt oljeprisene stupe uten å gripe inn.

Noen mener skiftet hos Opec kan være et forsøk på å karre til seg større markedsandeler, samtidig som man demotiverer amerikanske skiferprodusenter. Det er heller ikke ukjent at Saudi-Arabia straffer medlemmer som stadig overproduserer.

TS Lombard mener disse faktorene har en viss sannhet i seg, men at den viktigste grunnen til skiftet var å sikre politisk støtte fra Trump.

Trump-utbytte

I den politiske sfæren peker makrofirmaet på at Trump har distansert seg fra den tidligere dominerende «Israel First»-linjen i USAs Midtøsten-politikk. Altså: I stedet for å sette israelske interesser først i alt regionalt samarbeid, valgte han å løfte frem Gulf-statene – Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater – som de viktigste partnerne innen handel og investeringer, uavhengig av deres forhold til Israel.

Tidligere har det vært krevende for Saudi-Arabia å forholde seg til «Israel First»-linjen, men nå har Trump kommet på banen og løst problemet.

Det ble inngått en rekke avtaler under besøket, uten at det ble gjort kompromisser rundt for eksempel Palestina. Saudi-Arabia mottar amerikanske, diversifiserte investeringer – fra gruvedrift til sivil kjernekraft. De forente arabiske emirater skal motta avanserte AI-brikker.

«Trumps generelle fremstøt for å markedsføre GCC som en attraktiv investeringsdestinasjon gir medvind til den utenlandske direkteinvesteringen (FDI) som er avgjørende for diversifisering og for å dempe de strukturelle inntektstapene fra olje,» skriver TS Lombard.

Under GCC-besøket bekreftet Trump også at forhandlingene med Iran om en ny atomavtale fortsatt pågår – og en femte forhandlingsrunde mellom USA og Iran er nå i gang.

Selv om det langt fra er sikkert at samtalene vil føre frem, støtter det TS Lombards vurdering av at oljeprisene er i ferd med å svekkes som følge av både økt Opec-produksjon og et forbedret investeringsklima i regionen.