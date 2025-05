USAs president Donald Trump har i etterkant av mandagens telefonsamtale med Putin ikke virket klar for nye, russiske sanksjoner. Kilder hevder overfor Wall Street Journal at Trump etter samtalen skal ha fortalt europeiske ledere om at Putin ikke er klar for å avslutte krigen, fordi han mener han er i ferd med å vinne.

Utstyrslagre tømmes

Samtidig hevder nå analytikere overfor CNBC at Russland planlegger en ny Ukraina-offensiv til sommeren for å styrke posisjonen i sør og øst der russiske styrker har delvis kontroll. En vellykket offensiv kan gi Vladimir Putin en sterkere hånd i eventuelle våpenhvilesamtaler, men hjemlig militært og økonomisk press – fra manglende tilgang på utstyr og soldater, samt sanksjoner mot oljeeksport – kan likevel tvinge ham til forhandlingsbordet.

LAGERTØMMING: I Russland, hevder krigsforsker Jack Watling ved Royal United Services Institute i London. Foto: LinkedIn

«Russland vil forsøke å intensivere offensiven for å øke presset i forhandlinger, men kan ikke opprettholde dette presset på ubestemt tid», skrev Jack Watling, seniorforsker for landkrigføring ved Royal United Services Institute (RUSI) i London, ifølge nettstedet i en analyse tirsdag.

Watling hevder lagre av utstyr fra sovjettiden – som stridsvogner, artilleri og pansrede infanterikjøretøyer – vil begynne å tømmes mellom nå og utover høsten.

«Selv om Russland kan kjempe to sesonger til med dagens rekrutteringsstrategi, vil en videre offensiv etter 2026 trolig kreve ytterligere tvungen mobilisering – noe som er både politisk og økonomisk utfordrende», la han til.

Les også Russland-sanksjoner: – Må legge bort sin dobbeltmoral Det uttrykkes sterk misnøye fra kinesisk hold etter at EU og Storbritannia tirsdag kunngjorde sanksjoner mot Russland som også rammer noen kinesiske selskaper.

Rubio ble stilt til veggs – nektet å kalle Putin krigsforbryter USAs utenriksminister Marco Rubio unngikk å stemple Vladimir Putin som en krigsforbryter da han ble spurt om det i en kongresshøring onsdag.

Financial Times: – Putin holder Trump for narr Donald Trump gir Putin mot til å fortsette kampen, skriver Financial Times.

Hard landing venter?

Russisk økonomi har slitt med høy inflasjon, og selv Putin har omtalt de høye matprisene som «alarmerende». I april var inflasjonen 10,2 prosent på årsbasis, og sentralbanken har understreket at en «lang periode med stram pengepolitikk» fortsatt trengs for å få inflasjonen ned mot målet på 4 prosent innen 2026.

HARD LANDING: For russisk økonomi, spår seniorøkonom Liam Peach i Capital Economics. Foto: LinkedIn

Dagens styringsrente ligger på 21 prosent.

– Det kraftige fallet i russisk BNP-vekst fra 4,5 prosent på årsbasis i fjerde kvartal til 1,4 prosent i første kvartal samsvarer med et kraftig produksjonsfall, og antyder at økonomien kan gå mot en langt hardere landing enn vi hadde ventet, sa Liam Peach, seniorøkonom for fremvoksende markeder i Capital Economics ifølge CNBC forrige uke.

Brent-olje for juli-levering står i 11-tiden torsdag i 64,17 dollar pr. fat, ned 1,2 prosent hittil i dagens handel. WTI-oljen faller også 1,2 prosent – til 60,87 dollar pr. fat.