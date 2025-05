Opec+ vurderer ny stor økning

Opec+ vurderer nok en stor økning i oljeproduksjonen i juli, ifølge kilder med kjennskap til saken, skriver Bloomberg.

Det vurderes en økning på 411.000 fat pr. dag – tilsvarende tre ganger så mye som de opprinnelige planene tilsa. Det vil i så fall bli den tredje økningen av denne størrelsen. Ingen endelig beslutning er fattet, og avgjørelsen ventes å komme på gruppens møte 1. juni.

«Vår anbefaling er en ny økning på 411.000 fat pr. dag,» uttalte global oljestrateg og Equinor-analytiker Martijn Rats i Morgan Stanley til Bloomberg.

Les også Kutter bredt i olje: Norsk gassfavoritt som toppvalg Morgan Stanley kutter i flere oljeaksjer, men ser lyspunkter i gassmarkedet – og i Vår Energi.

Faller

Opec+ har bidratt til å presse ned oljeprisene ved de tidligere kunngjøringene for mai og juni. Dette markerer et klart brudd med flere års politikk for å forsvare markedet, ettersom gruppen har forsøkt å holde et gulv i prisene siden 2014–2015 – med unntak av starten på pandemien, ifølge TS Lombard.

Like før kl. 10 var Brent-olje med levering i juli ned 1,1 prosent til 64,19 dollar fatet.

Oljekartellet peker på at produksjonsøkningene skal dekke etterspørselen, men i det stille har medlemmer nevnt andre motiver: blant annet å straffe overproduserende medlemsland, gjenvinne markedsandeler og imøtekomme press fra president Donald Trump, skriver Bloomberg.

Til tross for noen lovnader om forbedring, har Kasakhstan gjort lite for å dempe overproduksjonen, og eksporten holder seg nær rekordnivåer, ifølge Bloomberg. Saudi-Arabia har tidligere advart land som Kasakhstan og Irak om at ytterligere produksjonsøkninger kan bli aktuelle dersom de ikke følger kvotene.

«Jeg får inntrykk fra oljefolkene jeg snakker med at det har vært en viss tvil om hvor mye markedet egentlig fokuserer på tilbuds- og etterspørselsdynamikk, gitt det overordnede makrobildet, som nå preges av økt risikovilje og bred oppgang,» skriver Goldman-trader Ranald Falconer

Makrofirmaet TS Lombard påpekte nylig at Opec+-økningene burde ses i lys av Trumps fremstøt i Gulf-regionen, da han landet en rekke avtaler og legger opp til økt samarbeid i regionen, og at landene dermed kan diversifisere inntektene sine.