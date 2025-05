Awilco-dominerte Integrated Wind Solutions (IWS) leverte inntekter på rekordhøye 25,2 millioner euro i første kvartal 2025, opp 18 prosent fra 21,4 millioner euro kvartalet før og opp hele 367 prosent fra 5,4 millioner euro første kvartal i fjor.

Selskapet som eier og driver skip for transport og service tilknyttet utbygging og drift av vindparker til havs fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 5,3 millioner euro i kvartalet, ned fra 6,9 millioner euro i fjerde kvartal 2024, men opp fra minus 3,2 millioner euro i første kvartal i fjor.

Les også Mener aksjen er kraftig underpriset Serviceselskapet Integrated Wind Solutions (IWS) er kraftig underpriset på børs, ifølge Clarksons Securities.

Svært fornøyd toppsjef

Og pengene er det IWS Fleet som tjener. Etter levering av «IWS Starwalker» i november har virksomheten som utgjør 85 prosent av samlede IWS-verdier nå fire CSOV-er – Commissioning Service Operation Vessels – i drift.

IWS Fleet leverte 14,2 millioner euro i inntekter i første kvartal, ned fra 12,1 millioner euro i kvartalet før, men opp fra 0,6 millioner euro i første kvartal. EBITDA var 6,9 millioner euro, mot 6,2 millioner euro i kvartalet før.

Tallene kan sammenlignes med Edda Wind, som onsdag denne uken la frem et EBITDA-resultat på 6,9 millioner euro av inntekter på 19,5 millioner euro. Edda Wind-flåten er dog større enn for IWS Fleet, med fem CSOV-er og tre SOV-er i drift i kvartalet (hvorav én CSOV ble solgt i april).

– Dette er knockout-tall. IWS Fleet leverer eksepsjonell ytelse, og tjener rett og slett mye mer penger enn Edda. Og med ytterligere to «Skywalker»-skip på vei inn i flåten over de neste to kvartalene, forventer vi å levere enda bedre resultater fremover, sier en svært fornøyd konsernsjef Lars-Henrik Røren i en e-post til Finansavisen.

Les også Arctic ser 50 prosent oppside – Aksjen handles med en betydelig rabatt i forhold til underliggende verdier, sier Arctic-analytiker Ole H. Berg.

Ser 50 prosent oppside

I slutten av april ble det kjent at Edda Winds hovedeiere John Fredriksen, Thomas Wilhelmsen og Idan Ofer tar selskapet privat etter svak kursutvikling. Gjennom det nyetablerte selskapet Electric bød de 23 kroner pr. aksje, og priset selskapet til nærmere 3 milliarder kroner.

Fra selgernes perspektiv omtalte Clarksons Securities oppkjøpet den gang som en mulighet til å investere oppgjøret i nettopp IWS. Meglerhuset opererte da med en beregnet verdijustert egenkapital på 34 kroner pr. aksje i Edda og 64 kroner i IWS – noe som også er kursmålet.

IWS stiger drøye prosenten til 43 kroner i 11.30-tiden på Oslo Børs fredag. Clarksons ser dermed en oppside på 50 prosent.