Nytt stikk mot Equinors pengebruk

ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen etterlyste kostnadskutt hos Equinor i slutten av april, da han viste til rekordmange ansatte uten økt produksjon.

Bemanningen har steget 24 prosent siden 2017, samtidig som produksjonen har vært stabil på rundt 2,1 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag. Sammenligninger med andre store oljeselskaper viser at ingen andre har hatt en tilsvarende vekst i antall ansatte. Tvert imot har de fleste konkurrentene redusert bemanningen.

I kjølvannet konfronterte NRK konsernsjefen i Equinor, Anders Opedal, med Olaisens synspunkter.

– Du kan ikke ha en direkte sammenligning. Norsk sokkel er moden. Mange brønner er mer krevende å bore nå enn før. I tillegg er flere av plattformene våre eldre og krever litt flere ansatte, uttalte Opedal.

På spørsmål fra statskanalen om hva de 5.000 ekstra ansatte gjør, sa Opedal at det ligger en pensjonistbølge i horisonten, og at det har vært viktig for selskapet å ansette nye, unge folk.

Konsulentfest

Søndag publiserte Olaisen en ny kommentar om pengebruken til Equinor. Det vises til at IT-konsulentselskapet Bouvet har nær tidoblet inntektene fra Equinor siden 2016.

I 2016 hadde Bouvet inntekter fra Equinor på 163 millioner kroner. I 2024 var summen økt til 1.387 millioner.

Olaisen påpeker at det riktignok kan hende Bouvet har tatt markedsandeler, og at Equinor dermed har redusert bruken av andre konsulenter. Likevel tviler han på at det er tilfellet. Han mener pengebruken snarere fremstår som et proaktivt grep for å digitalisere virksomheten.

ABG-analytikeren mener Equinor kanskje tror på følgende sitat:

«Det er ikke den sterkeste arten som overlever, ikke den smarteste, men den som bruker mest penger på konsulenter.»

Sitatet er hentet fra det han omtaler som «konsulentbransjens omskriving av Charles Darwin», avslutter Olaisen.