SLB får grønt lys for milliardoppkjøp

Verdens største oljeserviceselskap, SLB (tidligere Schlumberger), har fått grønt lys fra Konkurransetilsynet til å kjøpe opp konkurrenten ChampionX for 7,8 milliarder dollar – tilsvarende ca. 85 milliarder kroner.

Forutsetningen er at SLB selger et sentralt datterselskap og forplikte seg til flere tiltak som skal sikre fortsatt konkurranse på norsk sokkel.

Tilsynet har vurdert at oppkjøpet i sin opprinnelige form ville i betydelig grad ha hindret effektiv konkurranse i markedene for både permanent brønnovervåking og retningsboring i Norge. ChampionX leverer nøkkelkomponenter – kvartstransdusere og diamantlagre – som brukes av både SLB og deres konkurrenter.

– På bakgrunn av Konkurransetilsynets bekymringer har Schlumberger nå tilbudt en rekke avhjelpende tiltak, sier Hanne Lilja Falkanger, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Må selge strategisk enhet

Et sentralt krav er at ChampionX selger hele datterselskapet US Synthetic, som produserer diamantlagre, til LongRange Capital – eller en annen uavhengig aktør godkjent av tilsynet. Dette skal sikre at andre aktører fortsatt får tilgang til kritiske komponenter for retningsboring.

Videre forplikter SLB seg til å:

Inngå langsiktige leveringsavtaler med utvalgte kunder fra ChampionXs Quartzdyne-virksomhet.

Tilby produkter til øvrige kunder på ikke-diskriminerende vilkår i en periode på fem år.

Signere en global lisensavtale som legger til rette for etablering av en ny uavhengig tilbyder av kvartstransdusere.

Oppkjøpet kan imidlertid ikke gjennomføres før både salget av US Synthetic og signering av de nevnte avtalene er godkjent av tilsynet.

Varslet granskning i februar

Saken har vært gransket siden januar, da SLB meldte inn overtagelsen. Allerede i februar varslet Konkurransetilsynet at det kunne være aktuelt å stoppe oppkjøpet. Selskapene forsøkte først å tilby tiltak i fase 1, men tilsynet anså dem som utilstrekkelige.

De nye tiltakene mener tilsynet derimot vil sikre effektiv konkurranse.

– Det er Konkurransetilsynets vurdering at tiltakene SLB forplikter seg til, vil sikre fortsatt effektiv konkurranse i markedene for permanent brønnovervåking og retningsboring i Norge, sier prosjektleder Johannes Hjartlie i Konkurransetilsynet.

– Tilsynet har derfor godkjent oppkjøpet på disse vilkårene, legger han til.