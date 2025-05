Norsk sokkel: Venter økte investeringer

Operatørene på norsk sokkel anslå at investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til 269 milliarder dollar i 2025, ifølge SSB.

Det er en oppgang på 6 prosent fra forrige kvartal, da anslagene var på 4,2 prosent.

I løpende verdi er det det høyeste anslaget SSB har registrert siden investeringsstatistikken for olje og gass ble opprettet.

Det er økte anslag innenfor kategorien felt i drift som driver oppjusteringen.

«Bakgrunnen for at det nå indikeres en høyere vekst er at anslaget for 2024 i 2. kvartal i fjor økte i mindre grad enn anslaget for 2025 øker nå», skriver SSB.

For 2026 er anslaget nå på 207 milliarder kroner, som er 4,8 prosent høyere enn anslaget fra forrige kvartal.