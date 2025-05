Det Ålesund-baserte offshore serviceskipsrederiet Golden Energy Offshore sliter med høye renter og arbeider for å refinansiere gjelden. Ifølge kvartalsrapporten er prosessen kommet godt i gang.

I fjor gikk 124,4 millioner kroner av driftsinntektene på 513 millioner kroner til å betale renter på vel 11 prosent. I første kvartal var renteutgiftene 26,4 millioner kroner.

– Den potensielle refinansieringen vil markere et viktig skritt fremover med forbedrede vilkår og en amortiseringsprofil og renter som reflekterer gjeldende markedsforhold og konsernets risikoprofil. Det skriver adm. direktør Per Ivar Fagervoll i kvartalsrapporten.

Til Finansavisen sier han at selskapet regner med å være i mål med refinansieringen før sommerferien:

– Med den på plass kan vi begynne å bygge opp kapital og etterhvert også se på muligheten for å betale utbytte.

Merverdier på 600 mill.

Driftsinntektene steg 50 prosent til 111 millioner kroner i den første tremånedersperioden av året og utnyttelsesgraden for flåten kom opp i 97 prosent.

Ordrereserven er på 277 millioner kroner målt i faste kontrakter og vel 520 millioner kroner når opsjoner som befrakterne kan velge å benytte seg av inkluderes.

Les også Kjøper subsea-skip av Fredriksen Golden Energy Offshore Services sikrer seg to subseaskip som var eid av John Fredriksen. Han selger med en solid gevinst.

Svekkelsen av dollaren mot norske kroner resulterte i en urealisert valutagevinst på 68 millioner kroner, mot et tilsvarende tap på 56 millioner kroner i samme periode i fjor.

Megleranslag verdsetter den eide flåten på syv skip til 1,9 milliarder kroner, som gir merverdier på 600 millioner kroner sammenlignet med bokført verdi.

Overtok Fredriksen-skip

I fjor sikret Golden Energy Offshore Services seg to subseaskip som var eid av John Fredriksen.

Aksjonærene unngikk en massiv utvanning ved at rederiets hovedaksjonærer – New York-baserte Clear Ocean Partners og Pelagic Partners, som holder til på Kypros – kjøpte de to subseaskipene «Edda Sphynx» og «Edda Savanah», ikke selskapet selv.

I forbindelse med overføringen fra Østensjø Rederi i Haugesund, som hadde ansvaret for driften på vegne av Fredriksen, skiftet søsterfartøyene navn til «Energy Sphynx» og «Energy Savanah».

Golden Energy Offshore Services-aksjen ble midt på dagen tirsdag handlet til 17,50 kroner, som gir rederiet en markedsverdi på knappe 440 millioner kroner. Siden slutten av mai i fjor er kursen omtrent halvert.