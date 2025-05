Legg ned Enova og kutt 12 milliarder i skatt

Enova er statens verktøy for å omstille Norge til lavutslippssamfunnet. Det er en ambisiøs plan ettersom Norge har verdens nest laveste utslipp i forhold til energiforbruket, etter Island, takket være vannkraften.

Med sine 110 ansatte støttet Enova hele 25.590 små og store prosjekter i fjor. Det var ikke gratis. At Enova er en ideell organisasjon, hersker det liten tvil om. I fjor oppnådde de et mål da de ble akkurat 55 kvinnelige og 55 mannlige ansatte.

Det første man ser når man går inn på Enovas hjemmeside er en lenke til årsrapporten for 2024, med følgende tekst: «Resultatet er både gledelig og enestående», ifølge adm. direktør Nils Kristian Nakstad, som også uttaler at Enova «kan gi oss et fortrinn i fremtiden».

Følger man lenken inn i det aller helligste, åpenbarer det seg, «Fremtiden skaper vi sammen». De første to tallene man møter er 11,97 milliarder kroner og 536.000 tonn CO2.

Det gledelige og enestående resultatet Enova refererer til, er at de i 2024 disponerte nesten 12 milliarder kroner og at dette ga en utslippsreduksjon på 536.000 tonn CO2.

Når Enova bruker uttrykket «disponert», menes det inndratte skattepenger som kanaliseres til ulike prosjekter, fra tilskudd for varmepumper i husholdningene til subsidiering av større industrielle prosjekter.

Dermed brukte de 22.334 kroner pr. tonn CO2 de fjernet. Det tilsvarer nesten 20 ganger den særnorske CO2-avgiften på 1.176 kroner pr. tonn, som er mer enn doblet på få år og skal trappes opp til 2000 kroner i 2030 for å gjøre elektrifisering av sokkelen og vindkraft lønnsomt. «Enova-kostnaden», hvis vi kan kalle den det, er i særklasse høy og tilsvarer omtrent 30 ganger EUs kvotepris, som nå ligger rundt 67 euro.

Noen vil sikkert svare med at dette er som å sammenligne epler og pærer fordi kvoteprisen er pr. tonn utslipp, mens Enovas pengebruk stopper en utslippsstrøm. Men hvem vil investere i noe med 20–30 års payback i dagens rentemarked?

På denne måten er Enova, som andre statlige institusjoner og virksomheter innen det klimaindustrielle kompleks, et slags sirkulært påheng som sysselsetter idealister og folk som oppriktig tror de redder kloden fra undergangen, til konkurransedyktige betingelser som gjør at du betaler litt mer i skatt enn du ville gjort uten Enova, og at alt rundt deg blir litt dyrere.

Spørsmålet man som skattebetaler og velger må stille seg er: Hva er vitsen med å sysselsette 110 statlig ansatte som er mange ganger dyrere enn kvotemarkedet?

Som 1. kandidat for Industri- og Næringspartiet i Akershus, har jeg svaret. Det er ingen vits. Legg ned Enova og reduser skattene med 12 milliarder kroner. Det er god nærings- og finanspolitikk.

Kjell Erik Eilertsen

1. kandidat for INP i Akershus