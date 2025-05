Markedet reagerer på rapporten med å sende aksjen opp 2,5 prosent i 13.20-tiden på Oslo Børs onsdag.

Rigg uten mars-inntekt

De fem oppjekkbare Fontis-riggene i Mexico dro inn 47 millioner dollar i inntekter, etter at gjennomsnittlig dagrate endte på 125.000 dollar (ned fra 134.000 dollar i kvartalet før). Flåteutnyttelsen var på 99,7 prosent.

Inntektene falt dermed fra 54 millioner dollar i kvartalet før. I tillegg til lavere dagrater skyldes nedgangen at det ikke ble bokført inntekter for riggen «Titania» i mars. Paratus er i tvist med sin meksikanske kunde om når kontrakten løper ut.

Riggen er nå uansett ledig for nye oppdrag, og selskapet søker ifølge rapporten nye kontraktsmuligheter aktivt.

Ratehopp i rørlegging

Paratus eier også 50 prosent av joint venture-selskapet Seagems. De seks rørleggingsfartøyene her leverte 56 millioner dollar i kontraktsinntekter for Paratus. Seagems-fartøyene (samlet) klokket inn en gjennomsnittlig dagrate på 212.000 dollar, en oppgang fra 205.000 dollar i kvartalet før. Flåteutnyttelsen var på 98,4 prosent.

I fjerde kvartal i fjor var Seagems-inntektene på 55 millioner dollar.

I tillegg eier Paratus 23,8 prosent av Archer, som la frem sin rapport for snart to uker siden. Rapporten viste en solid vekst med 342,5 millioner dollar i omsetning og et EBITDA-bidrag på 33,5 millioner dollar.

De siste årenes vekst, i kombinasjon med refinansieringen i februar, la grunnlaget for at selskapet kunne betale ut sitt første utbytte. For Paratus betyr dette en utbetaling på 1,3 millioner dollar.

Ordrereserven krympet

Paratus-sjef Robert Jensen velger å trekke frem den sterke driften.

– Med en høy flåteutnyttelse, en betydelig ordrereserve og fortsatte utbetalinger til aksjonærene, er vi godt posisjonert for å levere langsiktige verdier, sier han i en kommentar.

Overfor TDN Direkt bekrefter han 2025-guidingen på 220-240 millioner dollar i EBITDA av 420-450 millioner dollar i kontraktsomsetning.

Ordrereserven ved utgangen av første kvartal var likevel lavere enn ved utgangen av kvartalet før.

For Fontis-riggene falt den fra 234 til 139 millioner dollar, mens den for Seagems falt fra 1,9 til 1,7 milliarder dollar (på 100 prosent-basis).

Paratus Energy Services (Mill. USD) 1.kv./25 1.kv./24 Driftsinntekter 38,7 47,6 Driftsresultat 39,3 35,0 Resultat før skatt 4,1 14,1 Resultat etter skatt 3,2 9,7