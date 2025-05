Shearwater med kraftig resultatløft

Shearwater Geoservices rapporterte onsdag et sterkt første kvartal i 2025, med inntekter på 189,4 millioner dollar – opp fra 123,4 millioner dollar samme periode i fjor. EBITDA økte til 58,1 millioner dollar, mot 15,1 millioner året før.

– Vi leverte sterke operasjonelle og finansielle resultater for første kvartal 2025 med rekordhøy 94 prosent flåteutnyttelse og god kontantgenerering, ifølge konsernsjef Irene Basili.

Selskapet fremhever en ny treårig global kapasitetsavtale med TotalEnergies og en stor kontrakt med ExxonMobil i Guyana som viktige milepæler. Ved utgangen av mars var ordreboken økt til 400 millioner dollar.

– Begge kontraktene reflekterer vårt fokus på innovasjon og disiplinert vekst, ifølge Basili.

Til tross for lavere kontraktsaktivitet i midten av året, opprettholder selskapet et positivt langtidsutsyn og justerer kapasiteten for å møte etterspørselen. Samtidig innledes det dialog med nøkkelinteressenter for å sikre finansiell motstandskraft.

– Til tross for kortsiktig volatilitet er anbudsaktiviteten oppmuntrende og forventes å støtte bærekraftige marginer fremover, ifølge Basili.

– Flere kontrakter som ble utsatt i 2024, går videre, noe som øker den underliggende etterspørselen i markedet. Selv om dette er positive tegn, er utsiktene våre fortsatt påvirket av forsiktighet og kapitaldisiplin blant kundene. Vi kan derfor ikke anta at aktivitetsøkningen i begynnelsen av 2025 vil fortsette, fortalte konsernsjefen ved fremleggelsen av resultatene for fjerde kvartal i 2024.

Rasmussengruppen som storeier

Rasmussengruppen er inne som storeier i selskapet, i desember i fjor økte de eierandelen sin til nær 90 prosent av seismikkselskapet.

– Fra selskapets ståsted er dette ensidig positivt. Vi ser det som et tydelig signal på Rasmussengruppens tro på selskapet og vår strategi, samtidig som balansen styrkes, sa konsernsjef Irene Waage Basili den gang.