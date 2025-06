Det kriserammede riggselskapet gjennomfører en emisjon på 29 millioner dollar for å unngå likviditetsproblemer og refinansiere gjeld, fremgår det av en melding onsdag kveld. Emisjonen skjer gjennom utstedelse av 29,76 milliarder nye aksjer til kurs 0,01 kroner.

Selskapet beskriver situasjonen som kritisk og peker på høye nivåer av leverandørgjeld. Uten emisjonen og en samtidig refinansiering risikerer Dolphin Drilling ikke å kunne innfri sine økonomiske forpliktelser.

DUMPET ALT: Øystein Stray Spetalen solgte 3. mars alle Dolpin-aksjene for 1,10 kroner per aksje selv om aksjen sluttet samme dag på 3,00 kroner. Foto: Iván Kverme

– Det er høy risiko for at manglende gjennomføring av emisjonen vil føre til fortsatte alvorlige likviditetsbegrensninger for konsernet og manglende evne til å møte sine finansielle forpliktelser når de forfaller, og til slutt konkurs, heter det i meldingen.

Forhåndstegninger

Dolphin Drilling har fått forhåndstegninger på 23,5 millioner dollar fra blant andre Svelland Capital, B.O. Steen Shipping og Bjørnådal Invest. Disse mottar en tegningskommisjon tilsvarende 10 prosent i form av aksjer.

Som del av redningspakken skal selskapet også reforhandle eksisterende lån og inngå en ny lånefasilitet på 20 millioner dollar. Avdrag på 20 millioner dollar utsettes med ett år.

Pengene skal blant annet brukes til å betale tilbake et aksjonærlån og finansiere vedlikehold av boreriggen «Paul B. Loyd Jr».

Ved utgangen av mars hadde Dolphin Drilling 25,1 millioner dollar i kontanter. I første kvartal tapte selskapet 8,2 millioner dollar, mot et underskudd på 16,8 millioner dollar i tilsvarende tremånedersperiode i fjor.

Driftsinntektene i første kvartal var 45,6 millioner dollar.

Kurskollaps

Dolphin Drilling-aksjen krasjet på Oslo Børs i mars, da storinvestor Øystein Stray Spetalen dumpet hele sin beholdning til 60 prosent rabatt. Kursen Spetalen fikk etter børsens stengetid 3. mars var 1,10 kroner per aksje, mens aksjen sluttet samme dag på 3,00 kroner.

Det meste av aksjene ble plukket opp av fond kontrollert av Tor Svelland og B.O. Steen Shipping.

Selskapet har fått ny ledelse med Jon Oliver Bryce som adm. direktør og Ingolf Gillesdal som finansdirektør. Ronny Bjornådal har overtatt styreledervervet.

Så langt i år er aksjen ned nær 87 prosent til 49 øre, og fallet er på 96,8 prosent de siste fem årene. Børsverdien av riggselskapet var før meldingen om kriseemisjonen 130 millioner kroner.