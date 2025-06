Oljeprisen opp etter tollbeslutning

Oljeprisene stiger torsdag morgen, etter nyheten om at handelsretten i USA mener president Donald Trump ikke har fullmakt til å innføre de brede tollsatsene han la frem under hans «liberation day» 2. april.

Brent-oljen handles torsdag morgen opp 0,93 dollar fatet til 65,83 dollar, tilsvarende en oppgang på 1,4 prosent, mens WTI-oljen er opp 0,95 dollar til 62,80 dollar – en oppgang på 1,5 prosent.

Ifølge Reuters bidrar beslutningen fra domstolen til økt risikoapetitt i markedet, etter at det i lengre tid har vært bekymringer knyttet til svakere global vekst og oljeetterspørsel som følge av tollsatsene.

Flere analytikere ser imidlertid på oppgangen som midlertidig, ettersom Trump-administrasjon var raske med å uttale at det vil anke avgjørelsen.

«Investorene får allikevel en pause fra den økonomiske usikkerheten», sier analytiker Matt Simpson i City Index i Brisbane.

Risiko rundt tilbudssiden

I tillegg følger markedet med på mulige nye sanksjoner mot russisk olje, samt mulighetene for at Opec+ blir enige om nye produksjonsøkninger for juli når oljekartellet møtes på lørdag.

«Vi antar at gruppen blir enige om nok en stor produksjonsøkning på 411.000 fat olje pr. dag. Vi venter tilsvarende økninger frem til slutten av tredje kvartal, ettersom gruppen øker fokuset på å forsvare markedsandeler», sier ING-analytikere ifølge Reuters.



En annen faktor som øker risikoen rundt tilbudssiden er Chevrons nedstenging av oljeproduksjon i Venezuela, etter at Trump-administrasjonen trakk tilbake selskapets lisens i mars.

Torsdag legger de amerikanske organene API og EIA frem ukentlige oljelagertall. Reuters skriver at det ventes en nedgang i de amerikanske olje- og bensinlagrene, mens det ventes en økning i destillatlagrene.