Equinor-jobb for Fredriksen-rigg

Den halvt nedsenkbare boreriggen «Deepsea Mira» har arbeidet offshore Namibia for TotalEnergies, men er nå ferdig med denne jobben og markedsdføres for nye oppdrag i regionen.

Av kvartalsrapporten fremgår det at det John Fredriksen-kontrollerte selskapet ser økende aktivitet over hele Vest-Afrika inn i 2026 og venter at «Mira» forblir i dette området resten av året.

– Vi fortsetter å bygge sterke lokale partnerskap for å støtte langsiktig tilstedeværelse og kontraktsmuligheter, heter det i rapporten.

Storjobb for Equinor

I januar fullførte «Deepsea Bollsta» operasjoner i Namibia under en en-brønns kontrakt med et datterselskap av Chevron Corporation. Detter startet riggen mobilisering til Norge for en enbrønnskontrakt med OMV Norge og en langsiktig kontrakt med Equinor.

OMV-avtalen har en fast varighet på 54 til 99 dager og bidrar med mellom 23 og 42 millioner dollar til selskapets faste ordrereserve.

Kontrakten med Equinor ventes å starte i andre halvdel av 2025 og inkluderer en fast toårsperiode med fem valgfrie ettårsforlengelser.

Det betyr ifølge selskapet omtrent 335 millioner dollar i faste inntekter og ytterligere 80 millioner dollar til kundespesifikke oppgraderinger, integrerte tjenester og mobilisering fra Namibia til Norge.

Verdsatt til 1,7 mrd.

I første kvartal var driftsinntektene 58,1 millioner dollar, ned fra 65,4 millioner dollar den siste tremånedersperioden i fjor. Nedgangen reflekterer færre operative dager for «Bollsta».

På Oslo Børs handles Northern Ocean-aksjen til 5,65 kroner, ned 25,4 prosent siden årsskiftet. Det gir selskapet en børsverdi på vel 1,7 milliarder kroner. Til sammenligning er bokført egenkapital 435 millioner dollar.