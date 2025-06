Statlige selskaper betaler millionbeløp til Fornybar Norge

– Selskapene hvor staten er eier, er selvstendige selskaper med egne styrer og ledelse, skriver energiminister Terje Aasland (Ap) i et svar til Stortinget.

Der redegjør han for pengebruken de 100 prosent statseide selskapene Statkraft og Statnett har for å være medlemmer i Fornybar Norge. Interesseforeningen organiserer norske kraftselskaper og andre aktører innen kraftsektoren og engasjerer seg ofte i kraftdebatten.

Aasland opplyser at Statkraft betaler en kontingent på 8,5 millioner kroner til Fornybar Norge i år. Statsnetts kontingent er på om lag 2,1 millioner kroner.

Det er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som har stilt spørsmål om saken i Stortinget, noe Klassekampen har omtalt tidligere. Vedum mener at det er prinsipielt galt at statlige melder seg inn i interesseorganisasjoner på denne måten.

– 10 millioner kroner er mye penger, sier han til NTB.

– Senterpartiet og jeg er veldig skeptiske til at et selskap som Statnett, som egentlig skal styres av politikere og det norske folk for å bygge ut nett i Norge, skal melde seg inn og gi penger til en interesseorganisasjon som har én interesse, sier Vedum.

Han viser til at Fornybar Norge har engasjert seg tydelig på den ene siden i flere betente politiske debatter, blant annet om utenlandskabler.

– Det er lov å ha ulike syn på det. Men man bør ikke bruke statlige penger på den type kampanjer for én holdning.