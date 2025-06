Trump-administrasjonen går hardt til verks mot tidligere president Joe Bidens grønne løfter og kutter 3,7 milliarder dollar i statsstøtte til hele 24 energiprosjekter, melder Bloomberg.

– Den forrige administrasjonen sløste bort milliarder av skattebetalernes penger uten en grundig nok sjekk av prosjektenes avkastning. Trump-administrasjonen vil sikre at pengene brukes til å styrke nasjonal sikkerhet, sikre rimelig og pålitelig energi og støtte prosjekter som gir høyest mulig avkastning, sa USAs energiminister Chris Wright.

Trump har tidligere omtalt utslippskutt og fornybar energi som «grønn ny svindel» . Samtidig har Wright påpekt at Trump-administrasjonen ser på klimaendringene som en «bivirkning av å bygge en moderne verden».

Flere av prosjektene ble godkjent i overgangsperioden etter valget i 2020, og nå må giganter som Exxon Mobil, Kraft Heinz og Heidelberg Materials se pengene forsvinne. Bare Exxon mister 331 millioner dollar til et hydrogenprosjekt i Baytown, Texas.

Også et resirkuleringsprosjekt til Eastman Chemical og karbonfangstanlegg til Calpine er blant de kansellerte. Samtidig vurderes hele kontoret for ren energi lagt ned, med 27 milliarder dollar i støtte i spill.

Del av en større strategi

Avgjørelsen føyer seg inn i et mønster. I løpet av sine første hundre dager i Det hvite hus tok Trump-administrasjonen 145 initiativ for å svekke miljø- og klimareguleringer, ifølge The Guardian.

Samtidig har Trump stanset all utbygging av fornybar energi på føderal grunn, kalt vindturbiner «avskyelige» og solkraftverk «latterlige». Trump har også varslet åpning av vernede områder for mer gruvedrift og oljeutvinning.

«Vi kjører en dolk rett inn i hjertet av klimaendrings-religionen», sa Lee Zeldin, nyutnevnt EPA-leder, da han la frem en plan for å kutte 65 prosent av etatens budsjett og legge ned forskningsavdelingen.