Ny kraftig økning fra Opec+

Opec+ har vedtatt å øke oljeproduksjonen med 411.000 fat pr. dag i juli, melder Bloomberg.

Det blir tredje måned på rad med tilsvarende økning, og viser en dramatisk kursendring fra Saudi-Arabia etter flere år med forsøk på å forsvare og holde prisene oppe.

Beslutningen ble fattet i et videomøte lørdag, med Saudi-Arabia i førersetet. Økningen kommer på toppen av tilsvarende produksjonsløft i mai og juni, som har bidratt til å sende oljeprisen ned til det laveste nivået på fire år.

Under helgens samtaler foreslo Russland å fryse videre økninger, ifølge kilder Bloomberg har snakket med. Forslaget er pr. nå ikke vedtatt.

Dersom gruppen fortsetter å øke kvotene med 411.000 fat pr. dag hver måned, vil hele kuttnivået på 2,2 millioner fat pr. dag være fullstendig gjenopprettet allerede i september i år, ifølge Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB, gjengitt av TDN Direkt.

Prisfall

I april falt oljeprisen under 60 dollar fatet etter at Opec+ varslet at produksjonen ville tredobles sammenlignet med tidligere plan. Siden har prisen hentet seg noe inn, og Brent-futures handles nå rundt 64 dollar fatet.

Det har kommet flere forklaringer på det overraskende linjeskiftet fra Riyadh. Noen mener Saudi-Arabia prøver å blidgjøre Trump, andre peker på et ønske om å gjenvinne markedsandeler fra amerikanske skiferprodusenter og andre konkurrenter. Enkelte tolker det som en straff mot medlemsland som Kazakhstan og Irak, som har brutt sine produksjonskvoter.

Selv om Brent-prisen nå ligger rundt 64 dollar fatet, anslår Det internasjonale pengefondet (IMF) at Saudi-Arabia trenger en oljepris over 90 dollar for å finansiere sine ambisiøse investeringsplaner. Landet sliter med et voksende budsjettunderskudd og har måttet kutte i prestisjeprosjekter som den futuristiske byen Neom.