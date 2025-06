IAEA: Iran har økt lageret av høyt anriket uran

Flere medier har fått tilgang til rapporten der det går fram at Iran nå har minst 408,6 kilo uran som er anriket opp til 60 prosent. Det er 133,8 kilo mer enn i IAEAs forrige rapport i februar.

Uran til bruk i atomvåpen anrikes vanligvis opp til 90 prosent, noe som da bare er et kort teknisk skritt unna.

IAEAs leder Rafael Mariano Grossi gjentok lørdag sin oppfordring til Iran om å samarbeide helt og fullt med hans inspektører.

Grossi har gjentatte ganger tidligere påpekt at Iran er det eneste landet uten atomvåpen som anriker uran opp til 60 prosent, og han slår fast at landets samarbeid med IAEA langt fra er tilfredsstillende.

Israel anklager

Israel hevder at Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen og mener at IAEA-rapporten krever et resolutt svar.

– Verdenssamfunnet må handle nå for å stanse Iran, heter det i en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

Iranske myndigheter fastholder at landet ikke har noen planer om å utvikle atomvåpen, og IAEAs inspektører har heller ikke avdekket noe aktivt atomvåpenprogram.

Det har heller ikke amerikansk etterretning, opplyste USAs etterretningsdirektør Tulsi Gabbard under en høring i Kongressen senest i mars.

Ifølge Gabbard, som er øverste leder for USAs 18 etterretningsorganisasjoner, foreligger det heller ingen opplysninger som tyder på at Irans øverste leder Ali Khamenei har gitt ordre om at det skal utvikles atomvåpen.

Uakseptable våpen

– Når det gjelder atomvåpen, så anser vi denne typen våpen for å være uakseptable, sa Irans utenriksminister Abbas Araghchi i en TV-sendt tale lørdag.

– Vi er enige med dem på dette punktet, la han til, med henvisning til forhandlingene om en ny atomavtale som nå pågår med USA.

Det har vært fem forhandlingsrunder, og partene hevdet etter den siste møterunden i Roma 23. mai at det var framgang.

Trakk seg fra avtalen

USA var i 2015 med på å framforhandle en atomavtale med Iran, sammen med Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016.

I 2018 trakk Trump USA fra avtalen og gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Ett år senere kunngjorde Iran at de ville se bort fra noen av begrensningene i avtalen og trappet blant annet opp anrikingen av uran.

Flere forsøk på å gjenopplive avtalen de siste årene har vært mislykket.