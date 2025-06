Equinor avlyste anbud på grønne skip

Equinor startet i fjor anbudsrunden for å bygge nye forsyningsskip som skulle gå på ammoniakk, et alternativ til fossile drivstoff. Men anbudet ble avlyst i april, skriver E24 , som siterer Kystens Næringsliv.

– Vi forstår at tilbydere som har deltatt i anbudsprosessen, er skuffet. Vi hadde selv intensjon om å gå videre, men kostnadene og usikkerheten i vårt forretningsmiljø har økt i perioden anbudsprosessen har pågått. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om regelverk på området, sier pressetalsmann Gisle Ledel Johannessen.

Norges Rederiforbund mener prosjektet ville vært viktig for å få gang grønn omstilling i offshoreflåten.

– Prosessen har riktignok ført til mye læring og teknologiutvikling. Men det er et uheldig signal at en så robust aktør som Equinor ikke ser at det er mulig å realisere nullutslippsprosjekter som dette, sier administrerende direktør Knut Arild Hareide til E24.

Anbudet dreide seg om fire skip som ville koste opp mot 4 milliarder kroner, ifølge Kystens Næringsliv. Equinor har ikke kommentert anslaget.

Lars Henrik Michelsen, leder av Norsk klimastiftelse, mener at Equinors avgjørelse er et tilbakeslag som betyr mye.

– Dette er veldig synd, fordi Equinor er et av selskapene som kunne vært med på å drive denne utviklingen videre, sier han til TV 2.

(NTB)