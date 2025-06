Analytiker: Lite nytt fra Opec+ – positivt for tank

Opec+ besluttet lørdag å øke oljeproduksjonen med 411.000 fat pr. dag fra juli, den tredje måneden på rad med tilsvarende økning.

«Vår vurdering er at markedet så ut til å ha ventet en økning i juli, og kunngjøringen inneholdt begrenset ny informasjon. Vi ville blitt overrasket dersom Brent-prisen beveger seg mer enn noen få prosentpoeng som følge av kunngjøringen,» skriver analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets i et notat.

Han peker på at det globale oljemarkedet snarere trenger produksjonskutt enn økt tilførsel. Ifølge tall fra både IEA og EIA ventes ikke-Opec-land å øke produksjonen med 1,2 millioner fat pr. dag i år, mens etterspørselsveksten anslås til kun 1 million fat. Opec+ sin økning kommer dermed inn i et marked som allerede ser ut til å være oversupplert.

«Når Opec+ viser til "sunne markedsfundamenter", gir det inntrykk av at de ser et helt annet makrobilde enn resten av markedet,» skriver Sveen-Nilsen.

Ser lyspunkt i Frontline

Han viser til at Kasakhstan, som er blant de åtte Opec+-landene med frivillige kutt, allerede produserer 0,3–0,4 millioner fat over sin kvote. Dermed kan store deler av den annonserte økningen i praksis allerede være ute i markedet. Landets energiminister har nylig uttalt at over 70 prosent av produksjonen styres av internasjonale konsortier, og at myndighetene ikke kan tvinge frem kutt.

En sektor som likevel kan dra nytte av økt Opec+-produksjon er tankmarkedet. Økningen på 411.000 fat pr. dag kan ifølge SpareBank 1 Markets utløse etterspørsel etter omtrent ni ekstra VLCC-er – tilsvarende 1,3 prosent av verdens "lovlige" tankflåte. Det vil særlig kunne gi rateimpuls for rederier som Frontline og Hunter, som er blant de mest følsomme for spotprisbevegelser.