EBITDA-marginen gikk dermed fra 50,7 til 59,5 prosent i kvartalet hvor styret har erklært et kontantutbytte på 0,063 dollar pr. aksje – tilsvarende en utbetaling på 11,6 millioner dollar. Utbyttet er dermed ned fra 0,14 dollar pr. aksje i fjerde kvartal.

Barossa nærmer seg

Ferdigstillelsen av Barossa-prosjektet nærmer seg, ifølge rapporten godt innenfor budsjettet som i fjor høst ble oppdatert med overskridelser på 100-150 millioner dollar tilknyttet byggingen av det nye flytende produksjons- og lagringsskipet (FPSO) «BW Opal.»

FPSO-en forlot verftet i Singapore 28. mai, og er på vei til Barossa – et gassfelt utenfor Darwin i Australia – hvor den er i rute for «first gas» i løpet av tredje kvartal, som del av en 15-årig kontrakt med Santos.

Markedet tar godt imot budskapet, og sender aksjen opp mer enn 5 prosent i 10.50-tiden på Oslo Børs mandag.

Kontrakten er på hele 4,6 milliarder dollar, men samtidig har prosjektet krevd investeringer på drøyt 2 milliarder dollar.

– Kontrakten vil bidra med betydelige inntekter og kontantstrøm senere i år, sier konsernsjef Marco Beenen i en kommentar, og opprettholder 2025-guidingen som peker mot en EBITDA på 220-250 millioner dollar.

Genereringen av kontantstrøm støttes av en ordrereserve som ved utgangen av mars beløp seg til 5,4 milliarder dollar i faste kontrakter, mot 5,3 milliarder dollar ett kvartal før.

Øyner bedre marginer

BW Offshore skriver i mandagens rapport at økt energietterspørsel driver interessen for FPSO-prosjekter med lang levetid, lav break-even og fokus på lavere utslipp. Selskapet understreker samtidig at høyere kompleksitet i prosjektene krever godt strukturert finansiering, gjerne med store forskuddsbetalinger i byggefasen.

Alternativt kan store oljeselskaper kan eie FPSO-er selv og bruke spesialister til design, bygging og drift, og BW Offshore hevder seg godt posisjonert til å tilby begge løsninger.

Slik selskapet ser det, har få sanksjonerte prosjekter de siste årene lagt grunnlaget for oppdemmet etterspørsel etter FPSO-er. BW Offshore forventer at flere prosjekter vil bli gjenstand for en endelig investeringsbeslutning (FID) i løpet av de neste 36 månedene, og at kombinasjonen av etterspørsel og høy kompetanse gir et potensial for bedre marginer.