Markant oppgang i oljeprisen

Oljeprisen åpner markant opp mandag morgen. I 07-tiden handles Brent-olje med levering i juli opp 2,4 prosent til 64,26 dollar fatet. Til sammenligning kostet samme kontrakt 62,70 dollar ved børsslutt i Oslo fredag. Amerikansk WTI med juli-levering er opp 2,9 prosent til 62,52 dollar fatet.

Opec+ besluttet lørdag å øke oljeproduksjonen med 411.000 fat pr. dag fra juli, den tredje måneden på rad med tilsvarende økning. UBS påpeker at dette kan ha gitt oljeprisene støtte:

«Det kan til og med komme en viss lettelsereaksjon, ettersom de siste rapportene fra fredag tydet på at gruppen [Opec+, journ. anm.] vurderte en enda større økning, og oljeprisene falt med over én dollar fatet som følge,» skriver olje- og Equinor-analytiker i UBS, Henri Patricot.

Goldman Sachs tror nå at det vil komme enda en ny økning fra Opec+ i august. Tidligere var vurderingen at siste produksjonsøkning ville være i juli.

SpareBank 1 Markets mener Opec+' produksjonsøkning i stor grad var forventet, men meglerhuset understreker at oljemarkedet allerede er oversupplert. Tankmarkedet vil derimot nyte godt av økningen.

Branner, atomrapport og angrep

Oljesjef Daan Struyven i Goldman påpeker også Bloombergs artikkel fra lørdag, hvor det het at Russland, Algerie og Oman ønsker en pause i produksjonsøkningene.

«Dette er noe støttende for oljeprisen, mer enn rapporteringen fredag, hvor det ble meldt at Opec+ vurderte å øke produksjonen med mer enn 411.000 fat pr. dag for å vinne tilbake tapt markedsandel,» skriver Struyven, og peker på ytterligere drahjelp for prisene:

«I tillegg, sammen med nyheter om produksjonsfall i Canada på 238.000 fat pr. dag som følge av skogbrannene i Alberta, og en rapport fra IAEA om Irans atomprogram, kan dette bidra til å forklare hvorfor Brent-oljeprisen steg med omtrent én dollar fatet til nær 64 dollar fatet da markedet åpnet søndag,» skriver han.

Også på den geopolitiske fronten ble det rapportert om en rekke angrep fra Ukraina mot Russland, der droner skjult i lastebiler ble brukt langt inne i landet for å ramme strategiske flyplasser. Mer enn 40 russiske fly skal ha blitt skadet under søndagens operasjon.