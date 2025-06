Over 20 ansatte har fått symptomer som pusteproblemer, hukommelsestap, neseblod og oppkast med gult skum, skriver VG.

– Vi vet faktisk ikke hva de er eksponert for, sier Rasmus Finnerup Wille, sjef for anlegget på Melkøya.

Til sammen har det vært fire hendelser. De tre første ble ikke undersøkt, men etter den fjerde hendelsen besluttet selskapet å nedsette en granskingsgruppe, ifølge avisen.

– Det skal være trygt å gå på jobb i Norge for alle ansatte; fast og innleide, norske som utenlandske. Jeg forventer at Equinor går grundig til verks for å finne årsakene til hendelsene ved Hammerfest LNG og setter inn nødvendige tiltak, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Han legger til at Havindustritilsynet er varslet.

Equinor kan ikke svare på hva slags gass de ansatte har vært utsatt for, hvilke mengder det gjelder eller hvordan det har skjedd.

Alle de ansatte som har vært i det gassutsatte området, har vært utstyrt med en personlig gassmåler. Men ifølge Equinors talsperson Ellen Maria Skjelbæk er målerens datalogg ikke tatt i bruk, slik at det ikke er registrert informasjon på disse.