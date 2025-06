Equinor: Lanserer barnespill

Equinor har lansert spillet barnespillet Energy Town. Der skal bygge en by og få den til å overleve frem til 2050. Målgruppe er skolebarn i Storbritannia mellom 9 til 14 år.

Spillet skal blant annet vise at olje kan inngå i en grønn energimiks, skriver E24, som var først ute med saken.

På spillets nettside kommer det frem at den Equinor-finansierte spillplattformen Wonderverse er rettet mot barn og unges holdninger:

«Med over to tredjedeler av tenåringer som mener at olje- og gassindustrien skaper flere problemer enn den løser, hjelper Wonderverse med å rette opp feiloppfattelser ved å utforske noen av utfordringene knyttet til en rettferdig energiomstilling.»

På nettsiden står det også at spillet er «på linje med vår arbeid med å skape fremtidige talenter».

I tillegg skal det hjelpe med «å sikre tillatelser til å drifte i en tid med sensitivitet rundt fossile energikilder, spesielt i lys av godkjenningen om å bygge ut Rosebank».

I januar i år ble tillatelsene Equinor fikk til å bygge ut olje- og gassfeltet Rosebank kjent ulovlig i skotsk høyesterett.

Land- og havvind like dyrt

Byen man bygger blir vurdert ut fra hvor god score spilleren får på de fire kategoriene: energi, penger, grønt og lykke. For å overleve må man forsøke å balansere de fire barometrene.

Bygger man for eksempel for mye kullkraft og for lite parker, får du dårligere score på barometrene for grønt og lykke.

I starten av spillet får man kun mulighet til å tufte byens energiproduksjon på havvind, landvind, kull, olje eller naturgass.

På nettsiden står det at EnergyTown er basert på ekte data fra energisektoren. Likevel legges det opp til at det koster like mye å bygge ut vindkraft til havs som til lands. Utbygging av kull koster også like mye.

LIKT: De tre energikildene havvind, landvind og kull koster like mye å bygge ut i Equinors nye spill. Skjermbilde: Wonderverse

Markedsføringsbyrået We Are Futures utviklet spillet, og kvalitetssikrer det sammen med The Assosiciation for Science Education (ASE).

Blant ASEs sponsorer er oljeselskapet Exxon Mobil og interesseorganisasjonen for britiske legemiddelprodusenter, The Association of the British Pharmaceutical Industry.