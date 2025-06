Kjernekraft skal drive datasentre

Meta har inngått sin første avtale om kjøp av kjernekraft for å møte det økende strømbehovet fra kunstig intelligens og datasentre, skriver Financial Times.

Det sosiale medieselskapet skal fra juni 2027 kjøpe all strømproduksjon fra Clinton Clean Energy Center i Illinois i en periode på 20 år. Avtalen med Constellation Energy, som driver USAs største flåte av kjernekraftverk, gjør det mulig å forlenge driften av anlegget etter at statlige subsidier utløper.

– De har forstått at det å støtte relisensiering og utvidelse av eksisterende anlegg er like viktig som å finne nye energikilder, sa Constellation-sjef Joe Dominguez.

Avtalen markerer et viktig skifte i hvordan store teknologiselskaper forsøker å sikre nok elektrisitet til sine stadig voksende AI-satsinger. Meta-sjef Mark Zuckerberg har investert milliarder i AI-modeller og produkter, og følger nå i sporene til rivaler som Amazon, Google og Microsoft, som tidligere har inngått lignende kjernekraftavtaler.

Finansielle detaljer er ikke offentliggjort, men Constellation opplyser at avtalen gir grunnlag for å søke om ny føderal driftstillatelse for anlegget. I tillegg skal Clinton-verkets kapasitet utvides med 30 megawatt, og avtalen sikrer 1.100 lokale arbeidsplasser og 13,5 millioner dollar i årlige skatteinntekter.

Den planlagte nedleggelsen av Clinton-verket i 2017 ble stanset av delstatslovgivning i Illinois, som ga økonomisk støtte frem til midten av 2027. Meta tar nå over finansieringen der støtteordningene slutter, uten å belaste strømkundene ytterligere.

President Donald Trump har også støttet kjernekraftsektoren ved å undertegne en presidentordre for å fremskynde bygging og oppgraderinger av atomreaktorer.

Liker uran

Peter Andersland, forvalter av hedgefondet Pensum Global Opportunities uttalte til Finansavisen i mai at han liker uranrelaterte aksjer. Forvalteren anbefalte privatinvestorer å investere i uran via børsnoterte fond.

«Dersom man ikke driver med dette på heltid, er børsnoterte fond som Sprott Uranium Miners og Global Uranium gode alternativer,» sa han.