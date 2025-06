Oljeinvesteringene: Faller for første gang siden pandemien

Energibyrået forventer at internasjonale oljeselskaper vil redusere investeringene noe, ettersom de i økende grad prioriterer avkastning til aksjonærene. Dette vil bety at statlige oljeselskaper i Midtøsten og Asia vil stå for 40 prosent av investeringene i olje og gass i år – mot kun en fjerdedel for ti år siden.

2,2 billioner dollar til ren energi

Likevel er det forventet at den samlede globale energiinvesteringen vil nå rekordhøye 3,3 billioner dollar i 2025, ifølge rapporten.

LA FREM RAPPORT: IEA-direktør Fatih Birol. Foto: Bloomberg

– Midt i de geopolitiske og økonomiske usikkerhetene som preger energiverdenen, ser vi at energisikkerhet blir en hoveddriver for veksten i globale investeringer til rekordhøye 3,3 billioner dollar, ettersom land og selskaper forsøker å beskytte seg mot ulike risikoer, sier IEA-direktør Fatih Birol.

Det er ventet at over 2,2 billioner dollar vil gå til investeringer i ren energi som solkraft, kjernekraft, batterier og strømnett – mer enn dobbelt så mye som til olje, gass og kull til sammen.

Til tross for fallende oljeinvesteringer, holder investeringene i naturgass seg sterke. IEA fremhever særlig en kraftig vekst i nye LNG-prosjekter i USA, Qatar, Canada og andre land, som ventes å gi den største kapasitetsøkningen i LNG-markedet noensinne i perioden 2026–2028.

50 prosent vekst for kjernekraft

Rapporten viser også at det globale energiskiftet akselererer. For ti år siden var investeringene i fossile brensler 30 prosent høyere enn investeringene i kraftproduksjon, nett og lagring. I år forventes investeringene i elektrisitet å være rundt 50 prosent høyere enn det som brukes på å bringe olje, gass og kull til markedet.

Investeringer i solenergi – både store anlegg og takbaserte systemer – ventes å nå 450 milliarder dollar i 2025, noe som gjør den til den største enkeltposten i det globale energiinvesteringsbildet. Investeringer i batterilagring øker også raskt og vil overstige 65 milliarder dollar i år.

Kapitalstrømmen til kjernekraft har økt med 50 prosent de siste fem årene og er på vei til å nå rundt 75 milliarder dollar i 2025.

Rask vekst i etterspørselen etter elektrisitet støtter også fortsatt investeringer i kullforsyning, hovedsakelig i Kina og India. Kina startet bygging av nesten 100 gigawatt nye kullkraftverk i 2024, noe som førte til at globale godkjenninger for kullkraft nådde sitt høyeste nivå siden 2015.