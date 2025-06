Equinor har signert en gigantisk gassavtale med britiske Centrica. Kontrakten strekker seg over ti år og er verdt rundt 270 milliarder kroner basert på dagens markedspriser, opplyser den norske energikjempen.

Gassleveransene fra norsk sokkel til Storbritannia starter 1. oktober.. Avtalen omfatter årlige leveranser på 55 terawattimer, tilsvarende omtrent fem milliarder kubikkmeter naturgass i året – noe som utgjør nesten 10 prosent av Storbritannias totale gassetterspørsel.

– Jeg er veldig glad for å styrke Equinors energipartnerskap med Storbritannia og vår mangeårige partner og kunde Centrica. Med denne avtalen fortsetter vi å styrke Storbritannias energisikkerhet med pålitelige gassforsyninger fra norsk sokkel, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Norge dekker allerede omtrent to tredjedeler av Storbritannias gassimport, med Equinor som den største enkeltleverandøren.

– Fleksibiliteten som naturgass bringer vil også være avgjørende for å støtte utviklingen av fornybar kraft og avkarbonisering i Storbritannia, sier Opedal.

En av de største i porteføljen

Equinor beskriver avtalen som en av de største bilaterale gasskontraktene selskapet har inngått. Den kommer i kjølvannet av flere strategiske grep for å befeste Norges rolle som energileverandør til Europa, særlig etter energikrisen som fulgte Russlands invasjon av Ukraina.

– Energisikkerhet og avkarbonisering må gå hånd i hånd, og jeg er stolt over at Equinor bidrar aktivt til begge deler, sier Alex Grant, Equinors landsjef i Storbritannia.

Equinor har en betydelig tilstedeværelse i Storbritannia med både olje, gass og fornybar energi. Selskapet er operatør for havvindparkene Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland. I tillegg er Dogger Bank under utbygging, og vil bli verdens største havvindpark når den er klar. Selskapet utvikler også et gasskraftverk med CO₂-fangst samt et CO₂-lagringsprosjekt i Teesside.

– Storbritannia og Nordsjøen er et kjerneområde i våre langsiktige ambisjoner om å forbli en pålitelig leverandør av energi og bidra til å avkarbonisere samfunn og industrier. Den nye gasssalgsavtalen med Centrica vil være et sentralt element i dette, sier Grant.

Selger til markedspris

Centrica-sjef Chris O'Shea mener avtalen er avgjørende for å sikre både kortsiktig energisikkerhet og langsiktig energiomstilling i Storbritannia.

– Equinor er en verdsatt partner, og denne viktige avtalen understreker den avgjørende rollen naturgass spiller når vi navigerer mot en fremtid med lavkarbonenergi, sier han.

Gassen skal selges til markedsbetingelser, og ifølge Equinor bidrar fleksibiliteten i naturgass til å stabilisere strømnettet i perioder med høy fornybarproduksjon – en forutsetning for videre vekst i britisk havvind og solkraft.