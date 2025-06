Fredriksen-selskap: Deler ut nye millioner

John Fredriksen-dominerte NorAm Drilling hadde ti av elleve rigger i drift med en utnyttelsesgrad på 86 prosent i mai, opplyses det i en melding tirsdag. Til sammenligning var utnyttelsen 90 prosent måneden før.

For inneværende måned har riggselskapet pr. 10. juni kontrakter for cirka 82 prosent av tilgjengelige riggdager.

For en måned siden meldte selskapet at to av riggene som var på kontrakt og i arbeid, ville bli frigjort innen utgangen av april og legges i opplag. Nå opplyser selskapet at det har to rigger i opplag og at begge markedsføres for nytt arbeid.

Forbi juni har NorAm Drilling en ordrereserve på cirka 11,0 millioner dollar, mot 16,6 millioner én måned tidligere. Det tilsvarer cirka 111 millioner kroner.

Les også Fredriksens kjempeflåte John Fredriksen har solgt seg ut av Golden Ocean og avvikler Avance Gas. Målt i antall skip og rigger er han likevel større enn noensinne.

Holder på utbyttetakten

Styret har tirsdag også vedtatt et månedlig utbytte for mai. Samlet utbetaling blir på cirka 1,7 millioner dollar, like mye som måneden før. Dette tilsvarer 0,04 dollar pr. aksje.

Dette er 15. strake måned at selskapet utbetaler 0,04 dollar pr. aksje i månedsutbytte.



NorAm Drillings største aksjonær er John Fredriksens Geveran Trading med en eierandel på 48,1 prosent.

Les også – Har gått til helvete – Storbritannia har gått til helvete, som Norge, sier John Fredriksen om flyttingen fra London til Emiratene.

Riggselskapet eier og drifter 11 borerigger i Permian-bassenget i Texas.

Tirsdag steg NorAm-aksjen 2,1 prosent til 22,40 kroner på Oslo Børs. Etter et kursfall på 28 prosent hittil i 2025, er markedsverdien av riggselskapet nå cirka 970 millioner kroner.