Etter at det ble brudd i oppgjøret for ansatte på borerigger og andre flyttbare innretninger på norsk sokkel har Riksmekleren mottatt plassoppsigelse fra arbeidstagerorganisasjonene og nedlagt forbud mot arbeidsstans.

Det er innkalt til felles megling hos Riksmekleren i Oslo fredag 20. juni. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik på sokkelen fra lørdag 21. juni.

Blant selskapene det er varslet plassoppsigelse for er Seadrill Norway, Shelf Drilling, Transocean Norway, Island Drilling, Knutsen OAS Offshore, Odfjell Offshore, Prosafe og Saipem Drilling.

Varselet gjelder også Altera Infrastructure Production, COSL Offshore, Dolphin Drilling, Floatel, Kca Deutag, Noble Drilling Norge, OSM Offshore og Sodexo Mobile Units.

Meglingen omfatter ansatte på flyttbare innretninger, plattformboring på faste installasjoner og forpleining på norsk sokkel.

– SAFE er skuffet over at partene ikke kom i mål i årets mellomoppgjør. Det betyr at vi nå må ha hjelp av Riksmekleren til å finne en løsning, sier forhandlingsleder Raymond Midtgård.