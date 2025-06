Det er store bevegelser i oljemarkedet onsdag kveld. Nordsjøoljen bykser opp 4,3 prosent til 69,63 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 4,6 prosent til 68,00 dollar.

– Kort sagt en perfekt storm, sier Arctic Securities-analytiker, Ole-Rikard Hammer, til Finansavisen.

Han peker på fremgangen i samtalene mellom USA og Kina tidligere på dagen, eskalering mellom USA og Iran, samt fallende oljelagre.

– Investorer dekker nå inn store shortposisjoner, legger han til.

Forut for atomforhandlingene mellom USA og Iran uttalte president Donald Trump at han hadde mistet troen på å oppnå en avtale. Trump har gjentatte ganger truet med å angripe Iran dersom forhandlingene om landets atomprogram mislykkes, og onsdag sa han at han ble stadig mindre trygg på at Teheran vil gå med på å stanse anrikningen av uran – et sentralt amerikansk krav.

Irans forsvarsminister, Aziz Nasirzadeh, advarte om at iranske styrker vil rette angrep mot amerikanske baser dersom atomforhandlingene bryter sammen og fører til krig.

USA forbereder seg nå på å evakuere ambassaden sin i Irak på grunn av økt sikkerhetsrisiko i regionen, skriver Reuters.



Kina-avtale og fallende lagre

Tidligere på dagen var det en annen stemning. Da annonserte Trump på Truth Social at en avtale med Kina var i boks.