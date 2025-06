Sissener AS, har på vegne av fondet Sissener Canopus, nå solgt 1.000.000 aksjer i Integrated Wind Solutions (IWS), opplyses det i en børsmelding.

Etter salget eier Sissener Canopus nå 1,1 millioner IWS-aksjer, tilsvarende en eierandel på 2,75 prosent.

Salget medfører at fondet nå er under eierandelen på 5 prosent for flagging av vesentlige eierposter.

Kuttet kursmål

Arctic Securities meldte onsdag at de kutter kursmålet på IWS fra 62 til 60 kroner, men opprettholder kjøpsanbefalingen.

Bakgrunnen for nedjusteringen skyldes lavere inntjeningsforventninger og svakere utsikter for segmentene IWS Services og Peak Wind på kort til mellomlang sikt.

Meglerhuset trakk frem at selskapet nærmer seg slutten av et omfattende nybyggingsprogram, som ventes ferdigstilt i tredje kvartal 2025. Med dagens kontraktsnivåer forventes det at Integrated Wind Solutions vil generere omtrent 10 prosent av markedsverdien i fri kontantstrøm årlig, samtidig som 6,5 prosent av gjelden tilbakebetales.