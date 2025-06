Goldman Sachs nedgraderer Aker BP fra hold til selg, og gjentar kursmålet på 230 kroner, ifølge en analyse onsdag kveld.

Nedgraderingen begrunnes med en mindre gunstig balanse mellom risiko og avkastning på mellomlang sikt, da meglerhuset venter at makroforholdene vil svekkes.

Goldman Sachs har et svakere syn på oljeprisen og peker på at selskapet har den høyeste eksponeringen mot oljeprisen:

«Aker BP har den høyeste oljeeksponeringen blant de europeiske E&P-selskapene vi dekker. Vårt negative syn på olje (6 prosent / 4 prosent under konsensus for Brent i 2025/26E) gjør at våre EPS-estimater for 2025/26E ligger henholdsvis 17 prosent / 18 prosent under konsensus,» skriver analytiker Michele Della Vigna.

Høy gearing

Videre påpeker Goldman Sachs at selskapet står overfor høy finansiell giring som følge av store investeringer de neste to årene, mens produksjonsvekst først er ventet i 2027.

I tillegg handles Aker BP-aksjen med premie mot sektoren.

«Aker BP har steget 5 prosent mer enn øvrige europeiske E&P-aktører hittil i år, takket være sterk produksjonsgjennomføring i første kvartal, samtidig som Brent-prisen har holdt seg over 65 dollar fatet. Resultatet er at selskapet nå handles med en premie på 23 prosent på EV/2P-reserver og 55 prosent på EV/DACF (2025E) sammenlignet med sektoren,» heter det.

En av verdens mest lønnsomme

Det blir også understreket at Aker BP rangerer i toppsjiktet blant de mest lønnsomme E&P-selskapene, takket være lave kostnader, høy avkastning og effektiv drift.

I motsetning til råvareteamet har aksjeanalytikerne et noe mer positivt syn på oljeprisen, med 64 og 65 dollar fatet i 2025 og 2026, mot råvareanalytikernes 65 og 56 dollar.

«Aker BP har riktignok sikret 15 prosent av sin oljepriseksponering for andre til fjerde kvartal 2025 gjennom kjøp av salgsopsjoner med en innløsningskurs på 65 dollar fatet, men selskapet har likevel høy eksponering mot spot Brent sammenlignet med andre E&P-selskaper,» skriver Della Vigna.