Trusler og tolluro setter fyr på oljeprisen

Oljeprisen har steget til 69 dollar fatet etter en turbulent vår preget av handelsuro, produksjonssjokk og frykt for lavere etterspørsel.

Økt optimisme rundt nye handelsforhandlinger mellom USA og Kina, samt at frykten for eskalerende uro i Midtøsten har gitt markedet et nytt risikopåslag, bidrar til at pilene peker oppover igjen.

Ifølge Lena Hetland Grønsberg i DNB Carnegie falt Brent-prisen fra 75 til 60 dollar fatet på bare noen dager tidligere i andre kvartal, etter at Trump økte tollsatsene og Opec+ pumpet ut langt mer olje enn avtalt.

«Dette presset prisene ned til et nivå rundt 65 dollar, helt i tråd med vårt anslag for annet kvartal», skriver Grønsberg.

Trusler fra Iran

USAs spesialutsending Steve Witkoff skal møte Irans utenriksminister Abbas Araghchi i Oman søndag. I Omans hovedstad Muskat skal de to diskutere Irans svar på USAs siste forslag i atomforhandlingene.



«Hvis forhandlingene bryter sammen og USA forsøker å angripe, vil Iran uten å nøle slå til mot samtlige amerikanske baser i regionen», sier Aziz Nasirzadeh, Irans forsvarsminister.

Ifølge Bloomberg er onsdagens oppgang i oljeprisen på 4 prosent det største hoppet siden oktober, etter at Iran truet med å angripe amerikanske baser i Midtøsten dersom atomforhandlingene skulle bryte sammen. USA har beordret ikke-essensielt personell ut av ambassaden i Irak, samt gitt grønt lys for militærfamilier til å forlate regionen.

«Den annonserte evakueringen fra amerikanske installasjoner i Irak, Bahrain og Kuwait øker trusselnivået i regionen», skriver analytikere i RBC Capital Markets.

Midtøsten står for om lag én tredel av verdens oljeproduksjon.

Tolltrusler gir ny usikkerhet

Samtidig varsler president Trump at han vil sende ut brev med ensidige tollsatser til flere av USAs handelspartnere i løpet av de neste ukene – før fristen 9. juli for å gjeninnføre høyere toll for en rekke land.

Det har dempet risikoviljen i markedet og skapt usikkerhet rundt etterspørselen fremover. Brent har falt rundt 7 prosent hittil i år, blant annet på grunn av frykt for redusert oljeetterspørsel som følge av handelskrigen og gjenåpnet Opec-produksjon.

«Geopolitisk risiko er nå den viktigste drivkraften i markedet, men slike prisoppganger har ofte vært starten på en ny nedgang», sier analytiker Zhou Mi i Chaos Ternary Futures til Bloomberg.