Analytikere: Da går oljeprisen til 100 dollar

Brent-oljen kan stige til over 100 dollar fatet dersom konflikten i Midtøsten eskalerer kraftig, skriver Bloomberg Intelligence i en analyse torsdag.

Beslutningen om å trekke ut amerikansk diplomatisk personell og deres familier fra regionen har forsterket frykten for en mulig opptrapping. Selv om en kraftig eskalering er i såkalt tail risk-territorium (lav sannsynlighet, men potensielt stor konsekvens), kan en direkte konflikt få store utslag i oljemarkedet.

Motangrep?

Iran produserer 3,2 millioner fat olje daglig, hvorav halvparten eksporteres, og er derfor ekstra sårbart i tilfelle konflikt.

Dersom spenningene utarter seg til direkte angrep fra Israel eller USA, ventes det at Iran vil svare med motangrep.

– I et verst tenkelig scenario kan stengningen av Hormuz-stredet forstyrre opptil 10 millioner fat daglig, noe som kan utløse alvorlig tilbudsbekymring og en panikkdrevet prisoppgang. Historisk har et produksjonsbortfall på 1 million fat pr. dag løftet Brent-prisen med 5–10 dollar, men effekten varierer avhengig av ledig kapasitet og lagerbuffere, skriver oljeanalytikerne Salih Yilmaz og Will Hares i Bloomberg Intelligence.

Opec+ blir trolig også hemmet

Hormuz-stredet er den viktigste transportåren for global olje. Rundt 21 millioner fat, eller omtrent 20 prosent av verdens forsyning, passerer daglig.

Alternative rørledninger har kun kapasitet til å frakte 6,5 millioner fat daglig.

Opec+ har imidlertid over 6 millioner fat daglig i reservekapasitet, hovedsakelig i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Likevel vil en stenging av Hormuz gjøre mye av denne kapasiteten utilgjengelig.

Strategiske reserver og amerikansk produksjonsøkning kan dempe sjokket noe, men logistiske begrensninger i andre regioner gjør det vanskelig å reagere raskt, mener Bloomberg Intelligence.

– En plutselig, storstilt forstyrrelse, lik angrepet på Abqaiq i 2019 som tok 5,7 millioner fat offline, førte til at oljeprisen steg 20 prosent på én dag, skriver Yilmaz og Hares.

Til tross for risikoen understreker analytikerne at noe slikt fortsatt er et tail risk-scenario.

– Fundamentale forhold peker fortsatt mot lavere priser, ettersom markedet ser ut til å gå mot overskudd, med flere Opec+-fat, svak kinesisk etterspørsel og global handelsusikkerhet som truer forbruket, skriver Yilmaz og Hares.