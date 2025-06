Analytiker: Denne aksjen vil stige mest

(Saken utvides)

Etter at Israel gjennomførte en massiv bombeoffensiv mot iranske atom- og militæranlegg natt til fredag, steg oljeprisen kraftig. Brent-kontrakten for levering i august var opp over 11 prosent på det meste, men falt noe tilbake og handles like etter klokken 08.30 til rett over 74 dollar fatet.

Oppgangen drives av økt geopolitisk usikkerhet og frykt for forstyrrelser i oljeeksporten fra Midtøsten – særlig dersom Hormuz-stredet, en kritisk flaskehals for global oljetransport, skulle bli rammet.

Mest oljeeksponert

Flere av de store oljeaktørene på Oslo Børs vil kunne påvirkes av prisoppgangen, men det er Aker BP som trolig vil merke det tydeligst som følge av sin direkte eksponering mot råoljeprisen.

– Aker BP er det mest oljeeksponerte av de store børsnoterte selskapene i Norge, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til Finansavisen.

Han peker på at slike geopolitiske hendelser som regel gir størst utslag i markedet umiddelbart etter at angrepene skjer.

Markedet har sett lignende mønstre før. Etter droneangrepet på Saudi-Arabia i 2019 og under Gaza-krigen i 2023 steg oljeprisen raskt – men stabiliserte seg like raskt når det ble klart at leveransene ikke ble varig forstyrret.