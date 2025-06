Atomkraftlekkasje: Kan sende strømprisen til himmels

Onsdag kunngjorde det franske atomtilsynet at kraftselskapet EDF (Électricité de France) har oppdaget en mulig feil i rørsystemet ved kjølesystemet i Civaux 2-reaktoren, som har en kapasitet på 1,5 GW.

Ifølge atomtilsynet ble det under tester avdekket to «tegn» som kan indikere en feil i en rørledning.

Det er bare noen få år siden det oppsto lignende problemer i Frankrike. Det gjelder særlig såkalt spenningskorrosjon, hvor mekanisk spenning sammen med visse kjemikalier fører til sprekker i rørledninger, ifølge Argus.

I perioden 2021–2023 var omtrent en tredjedel av den franske kjernekraftflåten offline som følge av slike problemer. Konsekvensen var at strømprisene i Sentral-Europa gikk omtrent 2,5 gangeren (fra juli 2021 til desember 2021).

Nå melder Goldman Sachs at det finnes ypperlige muligheter i sektoren, med flere profilerte i meglerhuset som oppfordrer til å plukke aksjer som kan dra nytte av trøbbelet. Eksempelvis har meglersjefen ved London-kontoret rykket ut med følgende budskap:

Aksjeanalytiker Alberto Gandolfi mener reaktorlekkasjen vil gagne RWE-aksjen mest.

Ved å simulere et lignende scenario som i 2021–2023, hvor opptil en tredjedel av den franske atomkapasiteten tas ut av drift, estimerer Goldman at strømprisene i Sentral-Europa kan stige med 20 til 25 euro pr. MWh. Dette kan løfte RWEs inntekter fra kraftproduksjonen med 400–600 millioner euro, tilsvarende 25 prosent av forventet resultat pr. aksje (EPS) for 2025–2026, tror Gandolfi.

«Vi presiserer at dette er en simulering og forutsetter et generelt og langvarig problem i den franske kjernekraftflåten. Per i dag tar vi ikke stilling til videre utvikling i den franske kjernekraftsektoren. Vi opprettholder kjøpsanbefalingen på RWE,» skriver analytikeren, som har et kursmål på 41 euro. Aksjen omsettes for 35,48 euro på Frankfurt-børsen fredag morgen.