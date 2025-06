Oljeprisen stiger videre

Oljeprisen steg da handelen startet igjen på råvarebørsen i New York søndag ettermiddag. Utover natten og tidlig mandag morgen har augustkontrakten på Brent-oljen stanget opp til 77,48 dollar på det høyeste. Fredagens høyest var 78,53 dollar.

Mandag morgen er prisen på Brent-oljen opp 1,1 prosent på 75,01 dollar, mens WTI-oljen er opp 1,2 prosent til 73,87 dollar inneværende døgn, ifølge CME Group.

Oppgangen kommer etter at Israel angrep oljeinstallasjoner og raffinerier i Iran og skape ny usikkerhet rundt forsyningssituasjonen.

– Vi har sett en livlig åpning i olje- og gassfutures, med kjøperne i førersetet, uttaler Chris Weston i Pepperstone, ifølge Marketwatch..

Weston peker på at iranske oljeanlegg er rammet og at Iran viser liten vilje til forhandlinger.

Striden mellom Iran og Israel skaper også frykt for et skikkelig oljesjokk med globale konsekvenser.

Bekymringen går særlig på at Israel kan ødelegge deler av Irans eksportanlegg for olje og gass, eller at Iran kan forsøke å stanse oljeflyten i regionen ved å stege Hormuzstredet.

Rundt 20 millioner fat olje og petroleumsprodukter passerer gjennom Hormuzstredet hver dag, og det er i tillegg en viktig rute for flytende naturgass og står for 20 prosent av verdensforsyningen. Oljeanalytikere har antydet at om det skjer kan oljeprisen passere 100 dollar.

I en fersk oppdatering ser Deutsche Bank for seg en oljepris på 124 dollar i tredje kvartal, og 113 dollar i fjerde kvartal, dersom Hormuzstredet stenges.