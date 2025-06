Goldman: Mer oppside i olje og tank

«På kort sikt er det mer oppside enn nedside for oljeprisen, til tross for at fundamentale forhold i andre halvår ser svært svake ut», fastslår Goldman Sachs' energi­spesialist Adam Wijaya.

Etter å ha snakket med kunder fredag fikk Wijaya inntrykk av at mange ønsker å selge seg ned i E&P-selskaper, oljeservice og den bredere energisektoren etter den kraftige oppgangen sist uke, med henholdsvis 12 og 13 prosent for Brent og WTI, mens E&P-indeksen XOP steg 7 prosent.

«Det er imidlertid noen kvalitetsselskaper som stadig oftere dukker opp i samtalene – selskaper med lavere breakeven, sterk balanse, diversifisert råvareeksponering (olje, NGL, gass) og nedstrøms-hedging», heter det.

Oljesjef Daan Struyven har jekket opp Brent-estimatene til Goldman Sachs, men velger å holde 2026-estimatet uendret. Det er bakt inn en ny geopolitisk premie for inneværende år.

«Vi har oppjustert vår prisbane for sommeren 2025 ved å inkludere en høyere geopolitisk risikopremie (vi har justert Brent-prognosen for tredje kvartal 2025 til 63 dollar fatet, fra tidligere 61). Likevel forutsetter vi fortsatt at oljetilførselen i Midtøsten ikke blir forstyrret (med stabil iransk produksjon på 3,55 millioner fat pr. dag), og vi opprettholder prognosen om at sterk tilbudsvekst utenfor amerikansk skifer vil senke Brent- og WTI-prisene til henholdsvis 59 og 55 dollar fatet i fjerde kvartal 2025, og videre til 56 og 52 dollar fatet i 2026», skriver Struyven.

Tank

Om tanksektoren påpeker analytiker Herbert Lu at iransk olje utgjør 3 prosent av den globale oljeproduksjonen og tilsvarende andel av det globale tankskipvolumet.

«Dersom tilbudet fra Iran reduseres (vårt råvareteam legger til grunn at halvparten av Irans produksjon faller bort i sitt scenario for skade på iransk infrastruktur), må dette delvis erstattes av det regulære markedet. Råvareteamet antar at kjernekartellet i Opec+ vil dekke halvparten av bortfallet fra Iran. I et slikt scenario estimerer vi at 0,8–1,5 prosent av den globale etterspørselen etter tankskipskapasitet vil flyttes fra skyggeflåten til den regulære flåten,» heter det.

«Som følge av dette ser vi potensial for oppside i både fraktrater og aksjekursen til COSCO Shipping Energy», fastslår Lu.

I et scenario hvor det oppstår forstyrrelser i handelsrutene gjennom Hormuzstredet, mener meglerhuset at ratene kan falle på kort sikt, før de stiger på mellomlang sikt:

«Etter vårt syn kan dette gi nedside for fraktratene på kort sikt, ettersom olje fra østkysten av Den arabiske halvøy ikke kan fraktes ut. På mellomlang sikt ser vi imidlertid oppside i fraktratene, forutsatt at lagrene gjenoppbygges etter at forstyrrelsene er løst», heter det.