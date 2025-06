Et konsortium ledet av XRG, et investeringsselskap under Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), byr 5,76 dollar pr. aksje i kontanter for Santos, skriver sistnevnte på sine hjemmesider mandag.

Budet priser Australia nest største gassprodusent til 18,7 milliarder (amerikanske) dollar, og utgjør 28 prosent premie sammenlignet med fredagens sluttkurs.

Santos endte opp nesten 11 prosent i mandagens handel på Sydney-børsen.

I spill i to år

Abu Dhabi Development Holding Company og det amerikanske private equity-fondet Carlyle er andre deltakere i konsortiet bak budet som anbefales av Santos-styret, som i mars avslo to bud fra det samme konsortiet på 5,04 og 5,42 dollar pr. aksje.

I SPILL: Den australske gassprodusenten Santos, ledet av Kevin Gallagher. Foto: Bloomberg

Styret understreker likevel at det ikke er noen sikkerhet for at konsortiet vil inngå en bindende aksjekjøpsavtale, eller at en potensiell transaksjon faktisk vil bli gjennomført.

Financial Times påpeker at Santos har vært i spill i to år. Selskapet var i fjor i fusjonssamtaler med sin australske konkurrent Woodside, uten at partene ble enige. Adnoc har også tidligere blitt trukket frem som en mulig kjøper av Santos, med sine LNG-prosjekter og leveranseavtaler til Asia.

– Dette virker som et gunstig tidspunkt for å kjøpe Santos, siden risikoen rundt energipriser øker, og selskapet går inn i en fase med fri kontantstrøm etter å ha fullført flere store utviklingsprosjekter, uttaler E&P-analytiker Adam Martin.

Setter ned foten?

Australia og De forente arabiske emirater inngikk i fjor en frihandelsavtale, men Citi hevder ifølge avisen likevel i en oppdatering at australske Foreign Investment Review Board (FIRB) kan bli en «vesentlig hindring» for XRG-konsortiet, siden Santos er en sentral leverandør til Australias hjemlige gassmarked.

RYSTAD-ANALYTIKER: Kaushal Ramesh. Foto: LinkedIn

Analytikere Reuters har vært i kontakt hevder dette er årsaken til at Santos steg langt mindre enn budpremien i mandagens handel.

– Det Adnoc virkelig vil ha er LNG-prosjektene og deres beliggenhet i Asia- og Stillehavsbassenget. Siden planen deres er å ekspandere i LNG, ønsker de aktiva nær der fremtidig etterspørsel ligger, sier gassanalytiker Kaushal Ramesh i Rystad Energy til nyhetsbyrået.

Financial Times trekker frem Moomba-feltet sør i Australia som et eksempel på hvordan Santos passer godt inn i Adnocs og XRGs gassfokuserte oppkjøpsstrategi.

Under lanseringen før jul i fjor anslo Adnoc-sjef Sultan Al Jaber XRGs «enterprise value» til 80 milliarder dollar, med et mål om å doble verdiene i løpet av det neste tiåret.