Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skriver i en oljeprisoppdatering mandag at Brent-oljen (typen som produseres i Nordsjøen) er på et «utrolig avslappet prisnivå gitt hva som skjer i Midtøsten».

Han peker på at markedets risikovurdering kan tilspisse seg de neste to–tre ukene, med en Brent-pris opp mot 80 dollar fatet eller mer.

Oljeprisen steg kraftig fredag etter Israels angrep på Iran, men falt raskt tilbake og endte på 74,23 dollar fatet – opp 11,7 prosent for uken. Mandag formiddag handles Brent-oljen til 74,90 dollar fatet.

Ønsker lave oljepriser

USAs president Donald Trump har ved flere anledninger uttrykt ønske om lavere oljepriser. Schieldrop påpeker at Israel inntil videre har rettet angrepene mot Irans innenlandske energiinfrastruktur – ikke mot eksportfasilitetene.

Det er verdt å merke seg at energiinfrastruktur som forsyner det iranske folk er rammet, men eksporten flyter fortsatt.

«Det ville vært svært frustrerende for Trump dersom Israel begynte å sprenge Irans eksportfasiliteter», skriver Schieldrop i sin kommentar.

Full kontroll

Israel har nå tilnærmet total kontroll over iransk luftrom – såkalt «air supremacy», noe som gir dem full militær kontroll over luftrommet i Iran. Schieldrop sammenligner situasjonen med Israels nylige aksjoner i Libanon, der luftvern ble slått ut og militære mål fjernet systematisk over tid.

«Israel har nå en svært sjelden mulighet til å angripe Iran med full styrke», skriver han videre.

Atomspørsmålet

Fredag ble Irans anlegg i Natanz – med 16.000 sentrifuger for anriket uran – ødelagt av israelske angrep. Dette anlegget ligger 20 meter under bakken. Fordow er derimot et helt annet mål å angripe, da det ligger 500 meter under fjell. Der pågår anrikning mot våpengradert uran.

Schieldrop spekulerer i hvordan Israel eventuelt vil angripe dette mål, om det er ved hjelp av bakkestyrker eller hjelp fra USA.

«Hvordan Israel velger å håndtere Fordow, er det store spørsmålet nå», avslutter Schieldrop.