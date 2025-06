Etter at salget av elbilladere ble stanset i 2023, stupte Easees inntekter fra 1,9 milliarder kroner til 642 millioner. I 2024 falt omsetningen videre til 612 millioner kroner, men selskapet klarte samtidig å halvere underskuddet til minus 232 millioner.

– Vi kan være så ærlige og si at 2024 var et rydde- og feieår, sier finansdirektør Øyvind Osjord til Dagens Næringsliv.

Osfjord, som flyttet hjem til Stavanger for å ta jobben, forteller at kostnadskutt på 36 prosent og kraftig nedbemanning – fra 500 til 140 ansatte – var nødvendig for å få selskapet på rett kjøl.

Ladet for comeback

Easee lanserte tre nye og grundig testede produkter i fjor, og melder om tettere samarbeid med myndighetene. I mars hadde selskapet for første gang positivt driftsresultat før avskrivninger, og styrer nå mot en omsetning på opptil en milliard i 2025.

Med nær en million installerte ladere – inkludert en i Antarktis – vil Easee ta tilbake markedsandeler og bli en aktør som kan avlaste kraftsystemet og åpne nye inntektsstrømmer.